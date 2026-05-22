شراكة استراتيجية بين المكسيك والاتحاد الأوروبي لكسر التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة

تتجه المكسيك والاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة موسعة تشمل الخدمات والتجارة الرقمية والزراعة، في خطوة تهدف إلى تنويع الشركاء التجاريين ومواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية.

تشهد العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين المكسيك و الاتحاد الأوروبي تحولاً استراتيجياً كبيراً، حيث يتأهب الجانبان لتوقيع اتفاقية تجارة حرة جديدة وموسعة، تأتي بعد فترة طويلة من الانتظار والمفاوضات المعقدة.

هذه الخطوة لا تمثل مجرد ترتيبات تجارية تقليدية، بل تحمل في طياتها أبعاداً جيوسياسية عميقة، تهدف في مقامها الأول إلى تقليل الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية، وتخفيف حدة الضغوط الناجمة عن السياسات الحمائية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. ومن المقرر أن يتم توقيع هذه الاتفاقية التاريخية في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، بحضور الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في أول قمة تجمع القيادات العليا من الجانبين منذ أكثر من عشر سنوات، مما يعكس الرغبة المتبادلة في إعادة صياغة الشراكة الاقتصادية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية الراهنة.

وتسعى الاتفاقية الجديدة إلى تحديث وتوسيع نطاق اتفاق التجارة الذي تم إبرامه في عام 2000، والذي كان تركيزه الأساسي ينصب على السلع الصناعية فقط. أما النسخة المحدثة، فستشمل قطاعات حيوية وحديثة تتواكب مع الاقتصاد الرقمي والخدمي، حيث ستغطي مجالات الخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الرقمية، والاستثمارات المباشرة، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية.

وفي هذا السياق، أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هذه القمة تتجاوز كونها مجرد اتفاق تجاري تقني، بل هي رسالة جيوسياسية واضحة للعالم مفادها أن القوى الاقتصادية تسعى لتنويع شركائها بعيداً عن القطب الواحد، خاصة في ظل التوترات التجارية التي تفاقمت خلال ولاية ترمب الثانية، حيث واجه الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية واسعة، بينما عانت المكسيك من قيود مشددة ورسوم مرتفعة على صادراتها من السيارات والصلب والألمنيوم. من الناحية الرقمية والاقتصادية، تشير توقعات وزارة الاقتصاد المكسيكية إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في قفزة نوعية لصادرات البلاد نحو الأسواق الأوروبية، حيث من المنتظر أن ترتفع من نحو 24 مليار دولار سنوياً لتتجاوز حاجز 36 مليار دولار بحلول عام 2030.

وفي المقابل، يتمتع الاتحاد الأوروبي بميزة تصديرية قوية إلى المكسيك بقيمة تقارب 65 مليار دولار سنوياً. وقد شهد العقد الماضي نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بنسبة وصلت إلى 75 في المائة، مع تركز هذه المبادلات في قطاعات استراتيجية مثل معدات النقل، والآلات الثقيلة، والمواد الكيميائية، والطاقة، ومنتجات التعدين.

كما سيفتح الاتفاق آفاقاً جديدة للمنتجات الزراعية المكسيكية مثل الدجاج والهليون للدخول بشكل أوسع إلى الأسواق الأوروبية، مقابل تسهيلات تمنح للمنتجات الأوروبية كاللحوم والأجبان ومسحوق الحليب، مع مراعاة بعض القيود والحصص التنظيمية. ويرى الخبراء الاقتصاديون أن هذه الخطوة تمنح المكسيك مخرجاً استراتيجياً لتقليل ارتهانها الاقتصادي للولايات المتحدة، التي تستقبل حالياً أكثر من 80 في المائة من إجمالي صادراتها، وهو وضع يجعل الاقتصاد المكسيكي عرضة للتأثر بأي تقلبات سياسية في واشنطن.

ورغم أن الصيغة النهائية للاتفاق كانت جاهزة منذ عام 2025، إلا أن التوقيع تأخر لأكثر من عام بسبب الحذر المكسيكي من إثارة غضب إدارة ترمب، تزامناً مع مفاوضات حساسة لتجديد اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وفي الوقت ذاته، كان الاتحاد الأوروبي يوازن أولوياته بين عدة اتفاقات دولية أخرى، منها اتفاق ميركوسور مع دول أمريكا الجنوبية ومفاوضات مع الهند وإندونيسيا وأستراليا.

ومن المتوقع أن يحظى الاتفاق بمصادقة البرلمان الأوروبي بسهولة في الأشهر المقبلة، مما يكرس التوجه العالمي نحو إعادة تشكيل التحالفات التجارية لضمان الاستقرار الاقتصادي في وجه النزعات الحمائية المتزايدة





