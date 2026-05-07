شراكة إنسانية بين شركة المراعي والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم لدعم صحة الأطفال

مبادرة رائدة من شركة المراعي تهدف لتوفير العلاجات الدوائية للأطفال المصابين بالروماتيزم من الأسر المتعففة، لتعزيز جودة حياتهم وتقليل المضاعفات الصحية.

في خطوة تعكس عمق الالتزام الإنساني والمسؤولية المجتمعية تجاه الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، أعلنت شركة المراعي عن إبرام اتفاقية تعاون استراتيجية وموسعة مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم ، تهدف من خلالها إلى توفير كافة الأدوية والمستلزمات العلاجية الضرورية للأطفال الذين يعانون من مرض الروماتيزم .

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية في مقر الجمعية بمدينة الرياض، في مراسم أكدت على تضافر الجهود بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتحقيق أهداف تنموية وصحية ملموسة. وتأتي هذه المبادرة لتركز بشكل أساسي على دعم الأطفال المصابين من الأسر ذات الدخل المحدود، والذين يجدون صعوبة بالغة في تحمل التكاليف الباهظة للعلاجات طويلة الأمد، مما يجعلهم عرضة لمضاعفات صحية خطيرة نتيجة عدم الانتظام في تناول الدواء أو التأخر في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة بسبب طول فترات الانتظار في بعض المنشآت الصحية.

ويعتبر مرض الروماتيزم من الأمراض المزمنة والمعقدة التي تصيب المفاصل والأنسجة الضامة، وفي حال إصابة الأطفال به، فإن الأمر يتطلب تدخلاً طبياً دقيقاً ومستمراً لمنع تدهور الحالة الصحية. إن غياب العلاج الفعال أو انقطاعه قد يؤدي إلى تشوهات جسدية دائمة، وضعف في القدرة على الحركة، مما يؤثر بشكل مباشر وكبير على جودة حياة الطفل النفسية والجسدية، ويعيق اندماجه الطبيعي في البيئة المدرسية والاجتماعية.

ومن هنا، تبرز أهمية هذه الاتفاقية التي تمتد لسنة كاملة، حيث تضمن استمرارية التدفق الدوائي للمستفيدين، مما يقلل من فرص حدوث المضاعفات الناتجة عن ضعف الوصول إلى الخدمات الطبية، ويمنح هؤلاء الأطفال فرصة حقيقية لاستعادة نشاطهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وهو ما ينعكس إيجاباً ليس فقط على الطفل، بل على استقرار الأسرة بالكامل وتقليل الضغوط النفسية والمادية الملقاة على عاتق الوالدين. من جانبها، تؤمن شركة المراعي بأن دورها لا يقتصر فقط على الريادة في قطاع الأغذية والمشروبات، بل يمتد ليشمل المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع صحي ومستدام.

وتندرج هذه الشراكة ضمن استراتيجية الشركة الشاملة للمسؤولية الاجتماعية، والتي تضع الرعاية الصحية كأحد أهم الركائز الأساسية لمبادراتها. إن إيمان الشركة بمسؤولية القطاع الخاص في صناعة أثر اجتماعي مستدام يدفعها نحو دعم المؤسسات الخيرية المتخصصة التي تمتلك القدرة على الوصول إلى الفئات الأشد حاجة. ومن خلال هذا التعاون، تسعى المراعي إلى تمكين الأطفال المرضى من الحصول على فرص أفضل في الحياة من خلال تحسين حالتهم الصحية، إيماناً منها بأن الاستثمار في صحة الأطفال هو استثمار في مستقبل الوطن.

علاوة على ذلك، تفتح هذه الاتفاقية الباب أمام نماذج جديدة من التعاون المؤسسي الذي يتجاوز الدعم المادي التقليدي إلى تقديم حلول علاجية ملموسة ومباشرة. إن التركيز على توفير الدواء يلامس الاحتياج الفعلي واليومي للمريض، ويحول دون تفاقم الحالات الصحية التي قد تصبح علاجها مستقبلاً أكثر تعقيداً وتكلفة.

وتؤكد المراعي أن هذه المبادرة ليست مجرد مشروع مؤقت، بل هي جزء من رؤية أوسع تستهدف دعم العديد من المجالات التنموية الأخرى، بما في ذلك التعليم والبيئة والتمكين الاجتماعي، لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع التوجهات الوطنية في المملكة العربية السعودية لرفع جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين، وتعزيز التكامل بين كافة قطاعات الدولة لخدمة الإنسان أولاً وأخيراً





المراعي الروماتيزم المسؤولية الاجتماعية الرعاية الصحية دعم الأطفال

