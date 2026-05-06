شراكة استراتيجية بين مجمع الملك سلمان العالمي ورابطة العالم الإسلامي لتعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يوقع مذكرة تفاهم مع رابطة العالم الإسلامي لتعزيز التعاون في مجالات حوسبة اللغة وتعليمها للناطقين بغيرها بما يتوافق مع رؤية 2030.

شهدت العاصمة الرياض خطوة استراتيجية كبرى في مسيرة تعزيز المحتوى العربي ودعم انتشار اللغة العربية على الصعيد العالمي، حيث أبرم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مذكرة تفاهم شاملة مع رابطة العالم الإسلامي .

تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي المجمع الدؤوب لتوسيع شبكة شراكاته الدولية وبناء جسور من التعاون المؤسسي الذي يهدف إلى تكامل الجهود في خدمة لغة الضاد، وضمان حضورها القوي والمؤثر في مختلف السياقات العلمية والتعليمية والتقنية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وقد جرى توقيع هذه المذكرة في مراسم رسمية، حيث مثل مجمع الملك سلمان العالمي نائب الأمين العام الدكتور إبراهيم بن محمد أبانمي، بينما مثل رابطة العالم الإسلامي مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي الأستاذ عبدالوهاب بن محمد الشهري، مما يعكس الرغبة المشتركة بين الجهتين في إيجاد إطار عملي ومنظم يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في إبراز مكانة اللغة العربية العالمية.

وفي سياق تعليقه على هذه الشراكة، أكد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن كافة الجهود اللغوية والمبادرات التي يتبناها المجمع، بما في ذلك بناء الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية الرائدة، تنطلق من رؤية طموحة ودعم مستمر وتوجيهات سديدة من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع. وأشار الوشمي إلى أن هذه الخطوات تتماشى بشكل دقيق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية ونشر الثقافة العربية والإسلامية في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن التعاون مع رابطة العالم الإسلامي لا يمثل مجرد اتفاق إداري، بل هو فرصة ذهبية لتوسيع نطاق العمل المشترك، وابتكار مبادرات لغوية ذات أثر ملموس تسهم في تيسير تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتطوير الأدوات التي تجعل من العربية لغة حية وفاعلة في الأوساط الأكاديمية والتقنية الحديثة، مما يقلص الفجوة بين التراث اللغوي العريق ومتطلبات العصر الرقمي. وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى إرساء قواعد تعاون متينة في مجالات متعددة، تسعى في مجملها إلى تمكين اللغة العربية في البيئات التعليمية والعلمية من خلال بناء إطار عملي يدعم تبادل الخبرات التخصصية وتطوير البرامج النوعية.

ويركز الطرفان على تمكين استخدام اللغة العربية في المجالات المتخصصة والدقيقة، بما يضمن الارتقاء بكفاءة الممارسات اللغوية في المؤسسات ذات العلاقة، وتحقيق المنفعة المتبادلة التي تعود بالنفع على الباحثين والمتعلمين على حد سواء. ومن أبرز المحاور التي تضمنتها الاتفاقية التركيز على حوسبة اللغة العربية، وهو مجال حيوي يهدف إلى دمج اللغة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الحديثة، بالإضافة إلى بناء المعاجم الرقمية والمدونات اللغوية الضخمة التي تخدم الباحثين وتوفر مراجع دقيقة ومحدثة.

علاوة على ذلك، تتطرق المذكرة إلى تطوير مناهج وأساليب تعليم العربية للناطقين بغيرها، وتطبيق اختبارات الكفاية اللغوية التي تضمن قياس مستوى الإتقان وفق معايير عالمية، فضلاً عن تبادل الخدمات والاستشارات اللغوية المتخصصة. إن هذا التكامل بين الجوانب التعليمية والتقنية والبحثية يعكس شمولية الرؤية التي يتبناها المجمع والرابطة، حيث يسعى الطرفان إلى تطوير برامج مشتركة لا تكتفي بنشر اللغة بل تعمل على ترسيخ مكانتها كأداة للعلم والمعرفة.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية المجمع لتعزيز حضوره الدولي وتفعيل الشراكات التي تترك أثراً مستداماً في تطوير المحتوى اللغوي، بما يضمن بقاء اللغة العربية لغة عالمية قادرة على مواكبة كافة التطورات البشرية في مختلف الميادين، وبما يعزز من دور المملكة العربية السعودية كقائد ومرجع أساسي في خدمة لغة القرآن الكريم





اللغة العربية مجمع الملك سلمان العالمي رابطة العالم الإسلامي رؤية 2030 حوسبة اللغة

