شراكة استراتيجية بين "كبدك" ومدينة الملك سعود الطبية لتعزيز الرعاية الصحية لمرضى الكبد

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد ومدينة الملك سعود الطبية يبحثان آفاق التعاون لتقديم خدمات أفضل للمرضى ودعم برامج الوقاية والكشف المبكر عن أمراض الكبد.

شهدت مدينة الملك سعود الطبية لقاءً هامًا جمع بين الجمعية السعودية الخيرية ل مرضى الكبد "كبدك" وممثلي المدينة، بهدف استكشاف آفاق شراكة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة ل مرضى الكبد وأسرهم في المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا اللقاء في سياق حرص الجانبين على تعزيز الجهود الوطنية في مجال الوقاية من أمراض الكبد والكشف المبكر عنها، وتوفير الدعم الشامل للمرضى خلال رحلة العلاج. الاجتماع الذي عقد في أحد أبرز الصروح الطبية في المملكة، والذي يعتبر منطلقا للرعاية الصحية الحديثة، ضم نخبة من الخبراء والمتخصصين من كلا الطرفين، وعلى رأسهم الدكتور عصام الحذيفي، استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والقناة الصفراوية وزراعة الكبد، والأستاذ حسين آل منجم، رئيس قسم الشراكات المجتمعية في مدينة الملك سعود الطبية، بالإضافة إلى الأستاذ عبدالسلام بن عبدالرحمن الفواز، مدير المشاريع والبرامج في جمعية "كبدك".

خلال اللقاء، تم استعراض شامل لمجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك تطوير برامج توعية صحية متخصصة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتنظيم حملات للكشف المبكر عن أمراض الكبد، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وأسرهم. كما ناقش الطرفان آليات بناء شراكة فاعلة تضمن التكامل بين الخدمات الطبية المقدمة في مدينة الملك سعود الطبية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها جمعية "كبدك". وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال تشخيص وعلاج أمراض الكبد.

الأستاذ عبدالسلام الفواز أكد على أن هذه الشراكة تأتي انطلاقًا من رؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق الريادة في مجال الرعاية الصحية لمرضى الكبد، وتعزيز الصحة العامة في المملكة. وأضاف أن الجمعية تسعى دائمًا إلى بناء علاقات تعاون وثيقة مع مختلف الجهات الطبية والمجتمعية، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمرضى. كما تم التطرق إلى أهمية تطوير مبادرات مشتركة تركز على دعم البحوث العلمية في مجال أمراض الكبد، وتوفير التدريب والتأهيل للكادر الطبي والتمريضي.

