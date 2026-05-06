شراكة استراتيجية متجددة بين الإمارات وقطر لتعزيز التكامل الاقتصادي والأمن الإقليمي

تفاصيل الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين الإمارات وقطر، والتي أسفرت عن اتفاقيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن الغذائي، والاستثمار، مع مناقشة التحديات الأمنية في المنطقة.

شهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر تحولاً استراتيجياً ملموساً نحو تعزيز آفاق التعاون والتكامل في مختلف المجالات، وذلك خلال انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين التي استضافتها دولة الإمارات .

وقد أعلن الجانبان في بيان ختامي صادر عن وزارتي الخارجية أن العلاقات بين البلدين تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو مرحلة أكثر تقدماً من الشراكة، وهو ما يعكس الرغبة المشتركة في بناء مستقبل مستدام يقوم على المصالح المتبادلة والتنسيق رفيع المستوى. وقد ترأس هذه الدورة من الجانب القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومن الجانب الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبدالله بن زايد آل نهيان، حيث ركزت المباحثات على تحويل الرؤى السياسية إلى مشاريع عمل ملموسة تخدم الشعبين الشقيقين وتدعم استقرار المنطقة.

وفي إطار السعي نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، رحب البلدان بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في مسارات التعاون المالي والاستثماري، حيث تم العمل على إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين تهدف إلى تنسيق السياسات المالية، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات المتعلقة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، مما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المتبادلة. كما تم التوقيع على اتفاقية هامة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، تهدف إلى توفير ضمانات قانونية ومؤسسية للمستثمرين من كلا البلدين.

ولم يغفل الجانبان أهمية الاقتصاد المستقبلي، حيث تم التشديد على ضرورة التعاون الوثيق في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي الشامل، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، إيماناً بأن هذه القطاعات هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في العصر الحديث والوسيلة الأنجع لرفع كفاءة الخدمات الحكومية والإنتاجية الوطنية. وعلى صعيد البنية التحتية والربط اللوجستي، ناقش المسؤولون سبل تعزيز التكامل في مجالات النقل الجوي والبحري والبري، مع التركيز على تطوير كفاءة الموانئ لضمان تسهيل حركة التجارة البينية ورفع مرونة سلاسل الإمداد العالمية.

هذا التوجه يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات لوجستية متزايدة، مما يجعل الربط بين المناطق الصناعية والاقتصادية في الإمارات وقطر ضرورة استراتيجية لتقليل التكاليف وزيادة سرعة تدفق البضائع. وبالتوازي مع ذلك، أولى الجانبان اهتماماً خاصاً بملف الأمن الغذائي واستدامة الإمدادات، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعارف في القطاعين الزراعي والحيواني، ودعم بناء المخزونات الاستراتيجية لضمان توفر السلع الأساسية في حالات الأزمات، مما يعكس فهماً مشتركاً لضرورة بناء منظومات اقتصادية مرنة قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات الجيوسياسية.

وفي سياق متصل بالملفات السياسية والأمنية، عقد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لقاءً مع رئيس الوزراء القطري في أبوظبي، حيث استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقد شهد اللقاء إدانة قطرية صريحة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية في الإمارات عبر استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، وهو ما يؤكد التضامن الخليجي في مواجهة التهديدات التي تمس السيادة الوطنية.

كما تطرق اللقاء إلى المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية نتيجة التوترات في مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي للتجارة العالمية، مما يتطلب تنسيقاً أمنياً وسياسياً مكثفاً لحماية الممرات المائية وضمان تدفق السلع والطاقة دون عوائق. وفي ختام هذه الجهود، اتفق البلدان على أن تستضيف دولة قطر الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة، لضمان استمرارية هذا الزخم الدبلوماسي والاقتصادي الذي يخدم تطلعات البلدين في تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الدائم في منطقة الخليج العربي





