شدد رئيس المجلس الجديد لميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين على العدالة الاجتماعية
📆5/26/2026 11:11 AM
📰Arabi21News
أخيراً، عينت اللجنة التنفيذية لميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين في موريتانيا رئيساً جديداً للمجلس، وهو الكاتب والإعلامي أحمدو ولد الوديعة، في إطار عملية إعادة هيكلة تنظيمية لقيادته.

شدد رئيس المجلس الجديد لميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين في موريتانيا على أن أي معالجة حقيقية للملف لا بد أن تقوم على مبدأ العدالة بين مختلف المكونات، مشيراً إلى ضرورة تعزيز العدالة الاجتماعية وتسوية ما يُعرف بملف الإرث الإنساني.

ويأتي انتخاب الكاتب والإعلامي أحمدو ولد الوديعة رئيساً جديداً لهذا المجلس في ظل استمرار النقاش حول تداعيات الإرث التاريخي للعبودية وما ترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية ما زالت تلقي بظلالها على المشهد العام في موريتانيا. ويشدد ولد الوديعة على أن مستقبل البلاد يجب أن يقوم على إنصاف جميع مكوناتها الاجتماعية دون استثناء، مؤكداً أن العدالة تمثل الضامن الأساسي للاستقرار المجتمعي

