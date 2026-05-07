شجرة القشطة في جازان: محصول واعد يدعم التنمية الزراعية المستدامة

تستعرض هذه المقالة دور شجرة القشطة في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة في منطقة جازان، حيث تسهم في تنويع المحاصيل ورفع كفاءة الإنتاج ودعم العائد الاقتصادي للمزارعين، ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

تعزز منطقة جازان مكانتها كإحدى المناطق الزراعية الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث تستفيد من مقوماتها الطبيعية والتنوع البيئي والمناخي الذي يسهم في نجاح زراعة العديد من المحاصيل الاستوائية وشبه الاستوائية، ومن بينها شجرة القشطة ، المعروفة محليًا باسم "السفرجل".

هذا المحصول الزراعي الواعد يحمل فرصًا تنموية واقتصادية متنامية، ويدعم مستهدفات الاستدامة الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج. وفقًا لبيانات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، تجاوز عدد أشجار القشطة في المنطقة 4200 شجرة، يملكها نحو 110 مزارعين، بإنتاج سنوي يتجاوز 42 طنًا. هذا المؤشر يعكس نجاح هذا المحصول في التكيف مع البيئة المحلية، وما يمثله من قيمة مضافة في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية وتعزيز العائد الاقتصادي للمزارعين.

شجرة القشطة من الأشجار المثمرة ذات الخصائص الغذائية المميزة، حيث تتميز ثمارها بقيمتها الغذائية العالية، وطعمها الحلو، وقوامها الكريمي، الأمر الذي أسهم في تنامي الطلب عليها في الأسواق المحلية وشجع على التوسع في زراعتها بوصفها من المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية والفرص التسويقية الواعدة. وتتركز زراعة القشطة في المحافظات الجبلية بمنطقة جازان، لما تتمتع به من مناخ معتدل وتربة خصبة وبيئة ملائمة لنمو هذا المحصول.

يواصل المزارعون تبني الممارسات الزراعية الحديثة وأنظمة الري المحسنة، مما يسهم في رفع جودة الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية وتعزيز استدامة العمليات الزراعية. في هذا السياق، يواصل فرع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة "استدامة" بمنطقة جازان جهوده في دعم هذا المحصول من خلال تنفيذ برامج بحثية وتطبيقية تستهدف تحسين الأصناف ورفع الإنتاجية ونقل التقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين، إلى جانب تقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية التي تسهم في استقرار الإنتاج وتحسين الجدوى الاقتصادية للمحصول.

ينفذ الفرع أيضًا عددًا من المبادرات الإرشادية المتخصصة، تشمل ورش العمل والحقول التطبيقية وبرامج التوعية بأفضل الممارسات الزراعية، مما يعزز جودة المنتج ويرفع من تنافسيته في الأسواق ويدعم المزارعين والأسر المنتجة في الاستفادة من الفرص الاقتصادية المرتبطة بهذا المحصول. أكد باحثون في فرع مركز "استدامة" بجازان أن شجرة القشطة تعد من المحاصيل الواعدة ذات الجدوى الاقتصادية، في ظل تنامي الطلب على ثمارها وإمكانية الاستفادة منها في عدد من الصناعات الغذائية، من بينها العصائر والحلويات، فضلًا عن تسويقها بوصفها منتجًا محليًا عالي الجودة نظرًا لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة.

تأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية القطاع الزراعي وزيادة إسهامه في الناتج المحلي وتمكين المزارعين ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الاستدامة الزراعية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المناطق الزراعية في مختلف أنحاء المملكة





