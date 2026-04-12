شتوتغارت يسحق هامبورغ برباعية نظيفة ويصعد إلى المركز الثالث في الدوري الألماني

شهدت الجولة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم فوزًا كبيرًا لشتوتغارت على هامبورغ، بالإضافة إلى مباريات أخرى مثيرة في صراع البقاء والمراكز المتقدمة.

حقق نادي شتوتغارت فوزًا ساحقًا على ضيفه هامبورغ بنتيجة 4-0 في مباراة مثيرة أقيمت ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني ل كرة القدم . المباراة التي جمعت الفريقين شهدت سيطرة واضحة من جانب شتوتغارت الذي استطاع أن يحسم اللقاء لصالحه بأداء قوي وفعال. سجل أهداف شتوتغارت كل من نجيلو ستيلر في الدقيقة 21، وكريس فوريخ في الدقيقة 32، وماكسيميليان ميتيلشتايت في الدقيقة 56، واللاعب بلال الخنوس في الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد شتوتغارت إلى 56 نقطة، متقدمًا إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن لايبزيغ الذي يحتل المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط. هذا التقدم يعزز من فرص شتوتغارت في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ويثبت قوة الفريق وتنافسيته في الدوري. في المقابل، تجمد رصيد هامبورغ عند 31 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، وهو ما يمثل خيبة أمل للفريق وجماهيره. المباراة عكست الفارق في المستوى بين الفريقين، وأظهرت استعداد شتوتغارت للمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري. في سياق متصل، شهدت الجولة ذاتها مباريات أخرى حاسمة في صراع البقاء في الدوري. حيث تلقى فيردر بريمن هزيمة أمام كولن بنتيجة 1-3، مما جعله يقترب من منطقة الهبوط. ورغم هذه الهزيمة، حافظ فيردر بريمن على مركزه في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن سانت باولي الذي يحتل المركز السادس عشر، وهو مركز ملحق تفادي الهبوط. هذا الوضع يضع فيردر بريمن تحت ضغط كبير في الجولات المتبقية من الدوري، حيث يحتاج إلى تحقيق نتائج إيجابية لتأمين بقائه في الدوري الممتاز. من جهة أخرى، صعد كولن إلى المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط، وهو ما يمنحه بعض الراحة في سباق البقاء. هذه النتائج تعكس مدى التنافسية والإثارة في الدوري الألماني، وتظهر أهمية كل مباراة في تحديد مصير الفرق المشاركة. وفي مباراة أخرى ضمن الجولة، فاز فرايبورغ على ماينتس بهدف وحيد سجله لوكاس هولر في الدقيقة 47. هذا الفوز رفع رصيد فرايبورغ إلى 40 نقطة، ليحتل المركز الثامن بفارق سبع نقاط عن ماينتس الذي تراجع إلى المركز التاسع. الفوز يعزز من طموحات فرايبورغ في المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، بينما يضع ماينتس تحت ضغط لتحسين نتائجه في الجولات القادمة. هذه النتائج تعكس حالة التوازن في الدوري الألماني، حيث تتنافس الفرق على مختلف المراكز، بدءًا من صراع القمة وصولًا إلى صراع البقاء. الجولة التاسعة والعشرين كانت مليئة بالمفاجآت والنتائج غير المتوقعة، مما يزيد من الإثارة والتشويق في الدوري الألماني لكرة القدم





