شتوتغارت يعزز مركزه في ألمانيا ومانشستر سيتي يشعل المنافسة في إنجلترا

شهدت ملاعب كرة القدم الأوروبية مباريات مثيرة في الدوري الألماني والإنجليزي، حيث حقق شتوتغارت ومانشستر سيتي انتصارات مهمة، مما أثر على المنافسة على المراكز المتقدمة والألقاب.

شهدت ملاعب كرة القدم الأوروبية مباريات حماسية ومثيرة يوم الأحد، حيث حققت الفرق انتصارات مهمة، وشهدت المنافسة على الألقاب اشتعالاً. في الدوري الألماني ، اكتسح شتوتغارت ضيفه هامبورغ برباعية نظيفة، ليعزز موقعه في المركز الثالث ويتخطى لايبزيغ، مقترباً بذلك من حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا. تألق في المباراة المغربي بلال الخنوس بتسجيله هدفاً، وهو الهدف الأول له منذ انتقاله الدائم إلى شتوتغارت ، بعد انتهاء فترة إعارته من ليستر سيتي الإنجليزي.

هذا الفوز يضع شتوتغارت في موقع جيد للتأهل إلى المسابقة القارية المرموقة الموسم المقبل. من جهة أخرى، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أشعل مانشستر سيتي المنافسة على لقب البطولة بفوزه الكاسح على تشيلسي بنتيجة 3-0. سجل سيتي ثلاثة أهداف في غضون 17 دقيقة من الشوط الثاني، مما قلص الفارق مع المتصدر آرسنال إلى ست نقاط فقط. وقد أشاد مدرب سيتي بيب غوارديولا بأداء فريقه في الشوط الثاني، مؤكداً على أهمية المباراة المقبلة أمام آرسنال. من ناحية أخرى، اعترف ريجيس لي بري، المدير الفني لفريق سندرلاند، بصعوبة مواجهة فريقه أمام توتنهام، على الرغم من فوز سندرلاند بنتيجة 1-0. وأكد لي بري أن فريقه كان بحاجة إلى تقديم أداء قوي وفرض أسلوبه لتحقيق الفوز. وعبر لي بري عن طموحات فريقه في تطوير أسلوب اللعب والتحسن في الأداء خلال الفترة المتبقية من الموسم، مع التركيز على المراكز العشرة الأولى كهدف. في سياق آخر، أشاد أوليفر غلاسنر، مدرب كريستال بالاس، بأداء لاعبيه بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد، معرباً عن طموحه في تحقيق إنجاز تاريخي مع الفريق في الدوري الإنجليزي. هذه النتائج تعكس قوة المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتشير إلى أن سباق الفوز بالألقاب والتأهل إلى البطولات القارية سيظل مشتعلاً حتى نهاية الموسم





الدوري الألماني الدوري الإنجليزي شتوتغارت مانشستر سيتي نتائج المباريات

