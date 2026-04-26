شتوتغارت يفشل في تحقيق الفوز ويخسر نقطتين ثمينتين في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا

فشل فريق شتوتغارت الألماني في تحقيق الفوز في مباراة مهمّة ضد فيردر بريمن، مما أدى إلى خسارة نقطتين ثمينتين في سباقه من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم بريمن بهدف في الشوط الأول قبل أن يعادل شتوتغارت في الشوط الثاني. وبقي شتوتغارت في المركز الرابع برصيد 57 نقطة، متقدماً على هوفنهايم بفارق الأهداف، مع بقاء ثلاث مباريات فقط في الدوري. وفي أخبار أخرى، أعلن أتلتيكو مدريد عن غياب لاعب وسطه بابلو باريوس عن مباراة نصف النهائي ضد آرسنال بسبب إصابة في الفخذ، مما يمثل ضربة للفريق قبل المواجهة الحاسمة. وفي إيطاليا، استعاد كومو آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على جنوا 2-0، حيث سجل دوفيكاس ودياو الأهداف. وفي أخبار أخرى، أعرب العداء الكيني ساباستيان ساوي عن سعادته بعد تحقيقه إنجازاً تاريخياً في ماراثون لندن، حيث أصبح أول إنسان يكسر حاجز الساعتين في سباق ماراثون رسمي. وفي الدوري القطري، يسعى السد للتتويج باللقب عندما يستقبل الشمال في المرحلة الأخيرة، حيث يسعى الشمال لدخول التاريخ.

aawsat_News / 🏆 16. in SA

شتوتغارت دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد كومو ماراثون لندن

