شبكة الأنفاق في مكة والمشاعر: مشاريع البنية التحتية الحديثة في المملكة

تُشكّل شبكة الأنفاق في مكة والمشاعر إحدى أبرز مشاريع البنية التحتية الحديثة في المملكة، إذ تخترق الأنفاق جبال العاصمة المقدسة ذهاباً وإياباً لتسهيل حركة المركبات والمشاة، والإسهام في انسيابية التنقل والوصول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بيُسر وطمأنينة. تضم الشبكة 62 نفقاً، بأطوال تتجاوز 36,300 متر، وتضم أكثر من 9,869 وحدة إنارة لتعزيز السلامة، و513 مروحة نفاثة لتحسين جودة الهواء داخل الأنفاق. كما تضم 326 صندوق حريق للاستجابة السريعة، إضافة إلى 42 مولداً احتياطياً، ومنظومات متقدمة تشمل مضخات المياه وشبكات إطفاء الحريق والحساسات الذكية وأنظمة التحكم والحاسب الآلي. وتعمل الشبكة على منظومة تقنية ذكية متكاملة تشمل أنظمة رقمية للتشغيل والمتابعة اللحظية، وحلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التحليل والمتابعة. وتُشرف أمانة العاصمة المقدسة على تشغيل وصيانة الشبكة من خلال جهاز فني متكامل يضم مهندسين ومشرفين وفنيين متخصصين، يعملون على مدار الساعة لضمان سير العمل بشكل سلس وناجح.

وتُشرف أمانة العاصمة المقدسة على تشغيل وصيانة الشبكة من خلال جهاز فني متكامل يضم مهندسين ومشرفين وفنيين متخصصين، يعملون على مدار الساعة لضمان سير العمل بشكل سلس وناجح. وقد وضعت الأمانة الخطط والترتيبات كافة منذ وقت مبكر وقبل دخول الموسم، لتهيئة ومتابعة الشبكة التي تسهم في تسهيل الحركة المرورية والحد من الازدحام خلال تنقل ضيوف الرحمن بين المسجد الحرام والمشاعر المقدسة





