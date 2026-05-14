شبكة حقوق الإنسان تشعر بالغِلق إزاء الانتهاكات ضد المدنيين في كاودا والمناطق المحيطة بها - المصدر: شبكة حقوق الإنسان/

وفقًا لإفادات ناجين استمع إليها فريق الشبكة في جنوب كردفان، فإن الاستهداف طال المدنيين بصورة مباشرة ودون تمييز، ما تسبب في مقتل 61 شخصا، بينهم 9 أطفال و5 نساء، كما شهدت المنطقة موجة نزوح واسعة وحالة من الرعب وسط السكان.

كما أعربت الشبكة عن بالغ قلقها إزاء التقارير والشهادات المتطابقة الواردة من ناجين من مدينة كاودا والمناطق المحيطة بها، نتيجة التصعيد الخطير في ال انتهاكات ضد المدنيين خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت في بيان، إن الانتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون، وعمليات ذبح، وحرق للمنازل والمتاجر، إلى جانب أعمال نهب واسعة للممتلكات، من قبل قوات تتبع للحركة الشعبية/ شمال. ووفقًا لإفادات ناجين استمع إليها فريق الشبكة في جنوب كردفان، فإن الاستهداف طال المدنيين بصورة مباشرة ودون تمييز، ما تسبب في مقتل 61 شخصا، بينهم 9 أطفال و5 نساء، كما شهدت المنطقة موجة نزوح واسعة وحالة من الرعب وسط السكان.

كما حمّلت المنظمة قيادة الحركة المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في كاودا ومحيطها، كما دعت إلى فتح مسارات إنسانية لإجلاء الجرحى والنساء والأطفال





