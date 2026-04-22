شباب أمريكيون يهجرون هواتفهم الذكية شهراً كاملاً: ماذا اكتشفوا؟

تجربة فريدة لشباب أمريكيين يبتعدون عن هواتفهم الذكية لمدة شهر، ويكشفون عن صعوبات ومزايا الانقطاع عن العالم الرقمي، في ظل تزايد الوعي بالآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي.

شارك حوالي ثلاثين شخصًا أمريكيًا من الجيل الشاب في تجربة فريدة في واشنطن، حيث استبدلوا هواتفهم الذكية بأخرى قديمة الطراز لمدة شهر كامل. كشف التقرير الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية عن التحديات التي واجهوها، بالإضافة إلى اللحظات الممتعة التي عاشوها بعيدًا عن العالم الرقمي.

قرر هؤلاء الشباب التخلي عن استخدام تطبيقات الخرائط مثل «غوغل مابس» أثناء التنقل، والامتناع عن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي في انتظار وسائل النقل العام، وإزالة سماعات الرأس للاستمتاع بأصوات الطبيعة المحيطة. جاي ويست، البالغ من العمر 29 عامًا، يصف تجربته قائلاً: «كنت أنتظر الحافلة دون معرفة موعد وصولها». ويوضح أنه خلال الأسابيع الأربعة التي قضاها مع الهاتف القديم، كان يمسك به وينظر إلى الشاشة قبل أن يدرك أنه لا توجد إشعارات جديدة.

ويضيف، من متنزه في واشنطن حيث اجتمعت المجموعة لتبادل الخبرات: «شعرت بالملل، وهذا أمر يجب تقبله». ريتشل شولتز، البالغة من العمر 35 عامًا، تشارك تجربتها قائلة إنها اضطرت إلى سؤال الغرباء، تحديدًا راكبي الدراجات، عن الاتجاهات. أما ليزي بنجامين، البالغة من العمر 25 عامًا، فقد عادت إلى استخدام الأقراص المدمجة القديمة لوالدها للاستماع إلى الموسيقى، نظرًا لعدم توفر منصة «سبوتيفاي» على الهواتف القديمة.

بوبي لوميس، الذي توقف عن استخدام سماعات الرأس، استمتع بأصوات الطيور أثناء تجوله في الشارع، معترفًا بأنه كان يتحقق من الإشعارات على هاتفه بشكل مستمر. وقد انخفض الوقت الذي يقضيه في استخدام الهاتف من ست ساعات إلى أربع ساعات، وهو ما يتماشى تقريبًا مع متوسط الوقت الذي يقضيه البالغون في الولايات المتحدة على هواتفهم. مع تزايد الوعي بالآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، مثل انخفاض التركيز، ومشاكل النوم، والقلق، يسعى المزيد من الأشخاص إلى الانفصال عنها.

أظهر استطلاع رأي أجرته «يوغوف» العام الماضي أن أكثر من ثلثي الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا يرغبون في تقليل وقت استخدامهم للشاشات. وفي نهاية مارس الماضي، قضت محكمة في كاليفورنيا بأن منصتي «أنستغرام» و«يوتيوب» مسؤولتان عن الطبيعة الإدمانية لمنصتيهما، وهو ما يمثل نقطة تحول في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي. ونتيجة لذلك، يتم تطوير تطبيقات للحد من الاستخدام الرقمي، وأجهزة لوقف استخدام الهواتف، بالإضافة إلى ظهور مجموعات تهدف إلى الامتناع عن استخدام الهواتف الذكية لفترات محددة.

الصحافة الأمريكية نشرت مقالات عن أسابيع التخلص من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي في الجامعات، وأمسيات خالية من الشاشات في نيويورك. يؤكد الباحث في علم النفس لدى جامعة جورجتاون، كوستادان كوشليف، أن الانقطاع التام عن الأجهزة الرقمية لبضع أسابيع يحسن الحالة النفسية والقدرة على التركيز، مشيرًا إلى أن الدراسات الأولية، بما في ذلك دراسة قادها بنفسه، تشير إلى أن هذه الآثار الإيجابية تستمر مع مرور الوقت.

جوش مورين، أحد منظمي برنامج «شهر الانقطاع عن العالم الرقمي»، يشدد على أهمية وجود حياة اجتماعية جماعية وغنية لكسر حلقة الإدمان. تتولى شركة Dumb.co تنفيذ هذا البرنامج منذ حوالي عام مقابل 100 دولار أمريكي للشخص الواحد، ويشمل ذلك استئجار هاتف قديم الطراز مزود ببعض التطبيقات الأساسية (للمكالمات والرسائل النصية و«واتساب» و«أوبر») المرتبط بالهاتف الذكي الخاص بالشخص. تتوقع الشركة الناشئة أن تتجاوز 1000 اشتراك في مايو المقبل.

كيندال شرو، البالغة من العمر 23 عامًا، شاركت في هذا البرنامج في واشنطن في يناير الماضي، وأصبحت الآن قادرة على التنقل في حيّها دون الحاجة إلى «خرائط غوغل»، معتبرة أن «إنستغرام» أصبح «من الماضي». وتخطط الشابة، التي أسست مجموعة مماثلة، لـ«هناك نتائج بدأت تظهر» فيما يتعلق بالوعي الرقمي. غراهام بورنيت، وهو أستاذ بجامعة برينستون، يتحدث عن «ظهور حركة فعلية» تشبه نشأة الحركة البيئية في الستينيات.

آشلي شيا، طالبة دكتوراه بجامعة كورنيل، ترى أننا «نمر بلحظة حاسمة»، وأن تأثير هذه «التقنيات الضارة» آخذ في التراجع، مضيفة: «جيل زد حريص جدًا على الحد من استخدام الهواتف، وهذا أمر جيد»





