شباب الأهلي يهدد باللجوء إلى كاس.. وتطورات في الاستثمار الرياضي

رفض الاتحاد الآسيوي طلب شباب الأهلي بإعادة مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا، في الوقت الذي تشهد فيه الرياضة السعودية تطورات استثمارية واعدة، مع التركيز على تمكين المرأة.

أكد عبد المجيد حسين، نائب رئيس نادي شباب الأهلي الإماراتي، على مواصلة المطالبة بالحق الضائع للنادي، حتى اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس). جاء هذا بعد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، طلب النادي بإعادة مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، التي خسرها بنتيجة 0-1 في جدة، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح الاتحاد القاري، في رسالة إلى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أنه تم رفض الاحتجاج المقدم من شباب الأهلي دون تقديم أي تبرير، مع السماح للنادي بالطعن في القرار. وكان شباب الأهلي قد قدم مذكرة اعتراض رسمية إلى الاتحاد الآسيوي بعد المباراة، مطالباً بإعادتها بسبب خطأ فني ارتكبه الحكم.

حيث ألغى الحكم الأسترالي شون إيفانس هدفاً للاعب غيليرمي بالا في الدقيقة 90+3 بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR)، بدعوى لعب الفريق الإماراتي لرمية التماس قبل إجراء التبديل من قبل الفريق الياباني. وفي سياق آخر، كشفت مصادر مطلعة أن خمسة أندية سعودية ستشارك في بطولة دوري النخبة الآسيوي في الموسم المقبل. كما أعرب البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب فريق النصر، عن رضاه بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، مؤكداً أن الهدف المرحلي قد تحقق.

من جانبه، أقر يونس علي، مدرب فريق الأهلي القطري، بأحقية النصر في التأهل إلى النهائي، مشيراً إلى أن فريقه لم يتمكن من استغلال الفرص المتاحة له. وتلقى خيسوس أخباراً إيجابية بشأن جاهزية الثنائي فيليكس وكومان قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي القطري. وأكد خيسوس جاهزية فريقه للمباراة. بالإضافة إلى ذلك، أكد عبد الله العضيب، الرئيس التنفيذي لشركة نجوم السلام، أن مشاركة الشركة في منتدى الاستثمار الرياضي تعكس توجهها نحو بناء نموذج استثماري رياضي مستدام من خلال نادي الزلفي السعودي.

وأشار العضيب إلى أن النادي حقق نمواً تجاوز 50 في المائة في عدد الممارسين والكوادر منذ الاستحواذ عليه. وكشف عن العمل الجاري على تطوير البنية التحتية وتعزيز الحضور الجماهيري، مع طرح فرص استثمارية لإنشاء فندق ومركز للطب الرياضي، بالإضافة إلى مشروعات تطويرية أخرى. وأضاف أن هناك تفاهمات مع شركات عالمية للاستثمار في النادي، بهدف استقطاب نجوم عالميين ورفع تنافسية الفريق، وتوسيع سعة مدرجات الملعب بنسبة 100 في المائة.

وتؤكد نجوم السلام التزامها بمواصلة تطوير استثماراتها النوعية لدعم بناء منظومة رياضية حديثة ومستدامة، تماشياً مع رؤية السعودية 2030. واختتمت أعمال منتدى الاستثمار الرياضي بجلسات حوارية ركزت على تمكين المرأة في القطاع الرياضي، مع التأكيد على أهمية توسيع الفرص المهنية والاستثمارية وتعزيز حضور القيادات النسائية في مختلف الاتحادات والأنشطة الرياضية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines