شاركت شركة محمد الحبيب العقارية في معرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الذي أقيم في برج صميم بالرياض ومقر هيئة الزكاة بحي المغرزات، حيث استعرضت مجموعة من مشاريعها السكنية وقدمت عروضًا خاصة لمنسوبي الهيئة.

شاركت شركة محمد الحبيب العقارية في معرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الذي أقيم في برج صميم بالرياض و مقر هيئة الزكاة ب حي المغرزات ، حيث استعرضت مجموعة من مشاريعها السكنية وقدمت عروضًا خاصة لمنسوبي الهيئة.

وشكلت المشاركة فرصة لتعريف منسوبي الهيئة بمشاريع الشركة السكنية والعروض المخصصة لهم، إلى جانب الاطلاع على الحلول السكنية التي تطورها الشركة، بما يدعم خيارات التملك السكني ويواكب تطلعات المستفيدين. وخلال مشاركتها، استعرضت الشركة مشروعيها "إينار" و"كحيل"، اللذين يُعدان من أبرز المشاريع التي تجسد رؤية محمد الحبيب العقارية في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تجمع بين التخطيط الحديث وتكامل المرافق وجودة الحياة. كما قدمت خصومات خاصة لمنسوبي الهيئة على عدد من مشاريعها المختارة، شملت "كحيل"، "النهضة"، "السلامة"، و"الروضة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة محمد الحبيب العقارية، عبدالله الحبيب، "أتاحت مشاركتنا في معرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فرصة للتعريف بمشاريعنا السكنية وإطلاع منسوبي الهيئة على الخيارات والعروض التي نوفرها، بما يسهم في دعم مستهدفات التملك السكني. ونحرص من خلال مشاريعنا على تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين جودة التصميم وتكامل المرافق وجودة الحياة، بما يلبي تطلعات الأسر السعودية ويعزز القيمة المستدامة للسكان والمستثمرين على حد سواء".

وتُعد محمد الحبيب العقارية من أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة، حيث تمتد خبرتها لأكثر من 55 عامًا، نجحت خلالها في تطوير أكثر من 50 مليون متر مربع من المساحات العمرانية، إلى جانب تطوير وتسليم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، ضمن مشاريع متنوعة أسهمت في تعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد العمراني في المملكة





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