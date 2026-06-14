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شارك الأمير سعود بن طلال بن بدر في حملة التبرع بالدم

أخبار News

شارك الأمير سعود بن طلال بن بدر في حملة التبرع بالدم
التبرع بالدمهيئة تطوير الأحساءمستشفى الملك عبدالعزيز
📆6/14/2026 9:05 PM
📰almowatennet
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شارك الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في حملة التبرع بالدم التي نظمتها هيئة تطوير الأحساء بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء.

شارك الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، الرئيس التنفيذي ل هيئة تطوير الأحساء بمقر الهيئة اليوم، في حملة التبرع بالدم التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ممثلًا بقسم بنك الدم، تزامنًا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم 2026، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، بحضور عدد من قيادات المستشفى، وقيادات هيئة تطوير الأحساء .

وأكد محافظ الأحساء أن هذه المبادرات تجسد قيم التكافل والتلاحم بين أفراد المجتمع، وتسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية ونشر ثقافة العطاء والتطوع، مشيرًا إلى أن المشاركة في حملات التبرع بالدم تمثل واجبًا إنسانيًا ووطنيًا يسهم في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية. ونوّه بما تحظى به المبادرات الإنسانية والمجتمعية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، التي تولي عناية كبيرة بدعم المبادرات الإنسانية وتعزيز المشاركة المجتمعية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتنمية العمل التطوعي وتفعيل دور الفرد في خدمة المجتمع.

وأوضح أن الحملة تهدف إلى تعزيز المخزون الإستراتيجي من الدم ومكوناته، وضمان توفير إمدادات آمنة ومستدامة لتلبية احتياجات المرضى والمنشآت الصحية، مبينًا أن التبرع الواحد يمكن أن يسهم في إنقاذ أكثر من حياة من خلال الاستفادة من مكونات الدم المختلفة

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التبرع بالدم هيئة تطوير الأحساء مستشفى الملك عبدالعزيز الأحساء الدم

 

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