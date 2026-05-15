شارع الهواري في حي الملز بالعاصمة السعودية الرياض يشتهر ببيع الأدوات المكتبية والطابعات والأحبار والجملة

شارع الهواري في حي الملز بالعاصمة السعودية الرياض، أحد أشهر الشوارع القديمة في الحي، يشتهر ببيع الأدوات المكتبية والطابعات والأحبار والجملة. ووفقًا لمستثمرين وعاملين في السوق، يشتهر الشارع ببيع الأدوات المكتبية والطابعات والأحبار والأوراق، ويقدم خدمات مثل التصوير والطباعة والأحبار والأوراق. كما شهدت مبيعات المحال ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية كل عام دراسي، وخاصة بعد افتتاح بعض المقاهي والمطاعم في الحي. ووفقًا لبيانات الاستيراد الخاصة بالطابعات والصين تصدرت قائمة الدول المصدّرة للطابعات إلى السعودية، تلتها ماليزيا ثم اليابان. كما بلغت واردات السعودية من أحبار الطابعات 3,053 بيانًا جمركيا، حيث تصدرت ألمانيا قائمة الدول المصدّرة لهذه الأحبار خلال عام 2025، تلتها الهند ثم الصين وهولندا.

