شاحنة إف‑250 تتحول إلى مأوى مؤقت لتعشيش طيور في معرض السيارات بولاية كنساس

تحولت شاحنة جديدة في معرض فورد‑لينكولن إلى منزل مؤقت لعائلة طيور بعد اكتشاف عُش على أحد إطاراتها، ما أدى إلى تأجيل تسليمها بسبب قانون حماية الطيور المهاجرة الفيدرالي.

في واقعة نادرة تجمع بين السخرية والغرابة، تحوّلت شاحنة من طراز إف‑250، التي كانت جاهزة للتسليم في معرض للسيارات بولاية كنساس الأمريكية، إلى موطن مؤقت لعائلة طيور صغيرة.

الفُجأة حدثت عندما لاحظ موظفو معرض فورد‑لينكولن في مدينة أولاته عُشًا صغيرًا على إحدى عجلات الشاحنة، وكان العش يحتوي على بيض غير مفقود. بعد فحص سريع تأكدوا من أن البيض لا يزال في مرحلة الحضانة، ما استدعى تدخل الإدارة التي قررت تأجيل تسليم المركبة إلى صاحبها الجديد حتى لا تتعارض مع القوانين الفيدرالية التي تحمي الطيور المهاجرة.

صرّحت إدارة المعرض عبر حسابها على فيسبوك بطريقة مليئة بالفكاهة، قائلة إن هذه الشاحنة قد تكون الوحيدة من نوعها في الولايات المتحدة التي تخضع لحماية قانون معاهدة الطيور المهاجرة الفيدرالي. ينص القانون على منع إزالة أو نقل أي عُش نشط يخص الطيور التي تُدرج ضمن القائمة المحمية، وبالتالي وجدت الإدارة نفسها مضطرة للانتظار حتى يكتمل موسم التعشيش وتغادر الطيور العش من تلقاء نفسها.

خلال الأيام القليلة التي تلت ذلك، بدأت البيوض تكسر قشورها وتخرج صغارًا رقيقةً، بينما استمرت الأم برعاية صغارها من أعلى إطار الشاحنة، في مشهد لم يره أحد من قبل داخل صالات عرض السيارات. وعبر مدير المعرض، سامي دودسون، عن إعجابه بالموقف قائلاً إن الموظفين والزوار الآن ينتظرون اللحظة التي ستغادر فيها العائلة الطائرية موطنها المؤقت، مضيفًا أن الصغار ينمون بسرعة مدهشة وأنه سيكون من الغريب أن يلقوا نظرة أخيرة على هذه الطيور داخل إطار شاحنة تجارية.

وأشار دودسون إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستضيف فيها المعرض ضيوفًا غير متوقعين؛ فقد سبق لهم العثور على قطط مختبئة داخل سيارات متوقفة، وحتى أنثى أبوسوم مع صغارها استقرت داخل إحدى الشاحنات في معرض سابق. التجربة دفعت فريق العمل إلى تعزيز إجراءات الفحص قبل نقل أو تسليم أي مركبة، حرصًا على احترام القوانين البيئية وتفادي أي اضطراب لحياة الكائنات البرية.

في النهاية، تُظهر هذه القصة كيف يمكن لتفاصيل بسيطة - مثل عُش طائر على إطار شاحنة - أن تُحدث تحولًا دراميًا في روتين عمل تجاري وتُسلط الضوء على أهمية القوانين التي تحافظ على التنوع البيولوجي. وبينما يُنتظر خروج الطيور من المخبأ المؤقت، يبقى المعرض مثالًا حيًا على كيفية توافق المصالح التجارية مع الالتزام بالحفاظ على الطبيعة، حتى ولو كان ذلك عبر انتظار دقائق أو ساعات قليلة لضمان سلامة العش الصغير





