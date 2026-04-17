سيول جارفة وعاصفة رعدية تضرب سانت كاترين.. إنقاذ ركاب وسط استنفار وجهود تعويض المتضررين

مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء تتعرض لسيول جارفة وعاصفة رعدية مفاجئة، مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ. جهود مشتركة ناجحة لإنقاذ ركاب حافلة جرفتها السيول. المحافظ يوجه بتشكيل لجنة لحصر الخسائر وتعويض المتضررين. الطقس المتطرف يأتي ضمن تأثير منخفض جوي صحراوي.

في ظاهرة طبيعية استثنائية جمعت بين الروعة والخطورة، شهدت مدينة سانت كاترين ب جنوب سيناء المصرية عاصفة رعدية هادرة و سيول جارفة اجتاحت الأودية الجبلية الشاهقة، وذلك أعقاب موجة تقلبات جوية مفاجئة وعنيفة ضربت المنطقة خلال ساعات قليلة. تدفقت المياه بقوة عبر أودية شقيرة والسعال والفرجة، مما دفع محافظة جنوب سيناء إلى إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي تطورات مستقبلية في ظل استمرار حالة عدم استقرار الطقس.

وسط هذا المشهد الطبيعي القاسي، سطعت لحظات إنسانية رائعة، حيث تضافرت جهود الأجهزة التنفيذية وقوات الشرطة ورجال المرور وأهالي المنطقة لتنفيذ عملية إنقاذ بطولية لثلاثة ركاب كانوا على متن حافلة جرفتها السيول أثناء عبورها منطقة سعال كاترين. لم يكن هذا الإنقاذ مجرد صدفة، بل جاء ثمرة استجابة سريعة وتعاون وثيق بين الجهات الرسمية والمواطنين، حيث تم توظيف معدات ثقيلة لتأمين موقع الحادث وتوفير وصول آمن للركاب المحاصرين قبل أن تتفاقم الأوضاع.

وفي إطار الاستجابة الفورية للأحداث، أصدر محافظ جنوب سيناء توجيهات فورية بتشكيل لجنة مختصة لحصر كافة الخسائر المادية والبنية التحتية التي خلفتها موجة السيول. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية إصلاح الأضرار وتعويض المتضررين بأقصى سرعة ممكنة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحداث تأتي ضمن تأثير تأثر مصر بمنخفض جوي صحراوي خماسيني، الذي تسبب في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة قبل أن يتحول الطقس فجأة إلى ظواهر جوية متطرفة، من بينها تشكل سحب رعدية وهطول أمطار غزيرة على قطاعات واسعة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء. وقد أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات بشأن احتمالية استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تتحول إلى سيول في المناطق الجبلية، وبشكل خاص في سانت كاترين، نظرًا لطبيعتها الجغرافية الفريدة التي تجعلها أكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار وتشكيل السيول في أوديتها.





