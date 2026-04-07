سينر يبدأ مشواره في مونتي كارلو بفوز ساحق، ورامسي يعتزل، ودينيز يتولى تدريب كورينثيانز

شهدت دورة مونتي كارلو للتنس فوزاً كاسحاً لـ يانيك سينر، بينما أعلن آرون رامسي اعتزاله، وتولى فرناندو دينيز تدريب كورينثيانز.

افتتح الإيطالي يانيك سينر ، المصنف الثاني عالمياً في ال تنس ، مشواره في بطولة مونتي كارلو للأساتذة ذات الألف نقطة بفوز ساحق على الفرنسي أوغو أومبير بنتيجة 6-3 و6-0 في الدور الثاني. بعد تسعة أيام فقط من تتويجه بلقبي إنديان ويلز وميامي، سيطر سينر بسهولة على مباراته الأولى على الملاعب الترابية في هذا الموسم. يسعى سينر، الذي قدم أداءً قوياً على الملاعب الصلبة، إلى تحقيق لقبه الأول الكبير على الملاعب الترابية، بعد وصوله إلى نهائي بطولة رولان غاروس العام الماضي وخسارته أمام الإسباني كارلوس ألكاراس.

تلقى سينر إعفاءً من الدور الأول، مثل المصنفين الأوائل، ليواجه أومبير الذي لم يسبق له مواجهته سوى مرتين. سيطر سينر على المباراة بشكل كامل، وفاز بالمجموعة الأولى 6-3، بينما حسم المجموعة الثانية في 23 دقيقة فقط، منهياً المباراة في 64 دقيقة. سيواجه سينر في الدور التالي الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو. من ناحية أخرى، يلعب ألكاراس، حامل اللقب والمصنف الأول عالمياً، في الملعب الرئيسي في وقت لاحق، حيث يواجه الأرجنتيني سيباستيان بايس. يترقب الجميع المنافسة المحتملة بين سينر وألكاراس على صدارة التصنيف العالمي، حيث لا يفصل بينهما سوى 1190 نقطة. في مباريات أخرى، فاز البولندي هوبرت هوركاتش على الإيطالي لوتشانو دارديري، والأرجنتيني مارتن إيتشيفيري على البلغاري غريغور ديميتروف، بينما تأهل الإيطالي ماتيو بيريتيني إلى الدور الثاني بعد انسحاب الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت.\في أخبار أخرى، صرح البرتغالي جواو كانسيلو بأنه يعرف ما يريده بشأن مستقبله، ولكنه يفضل عدم الإفصاح عن التفاصيل في الوقت الحالي. في سياق متصل، تعرض المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس، لإصابة جديدة في ربلة الساق، بعد تعافيه من إصابة سابقة. أعلن الويلزي آرون رامسي اعتزاله كرة القدم في سن الـ35 عاماً، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، بما في ذلك خمسة ألقاب مع آرسنال الإنجليزي. أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن خططه لإطلاق بطولة عالم مستقلة للماراثون ابتداءً من عام 2030، كجزء من إصلاح شامل لجدول سباقات المسافات الطويلة. يستعد المنتخب الوطني السعودي للسيدات لبدء معسكر إعدادي في مدينة أبها، استعداداً للاستحقاقات الدولية، حيث سيخوض مباريات ودية مع منتخبات بوتسوانا ومصر.\في سياق آخر، أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي عن تعيين فرناندو دينيز مدرباً للفريق، بعد إقالة المدرب السابق دوريفال جونيور. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من النتائج السلبية، بما في ذلك ثماني مباريات دون فوز. كان دينيز قد تولى تدريب فلومينينسي ونجح في قيادته للفوز بكأس ليبرتادوريس، كما شغل منصب المدرب المؤقت للمنتخب البرازيلي لفترة. يُنظر إلى هذا التعيين على أنه محاولة من كورينثيانز لتحسين أداء الفريق والابتعاد عن منطقة الهبوط في الدوري البرازيلي الممتاز





