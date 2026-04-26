سيطرة قوات «تأسيس» على الكيلي وتصاعد المعارك في النيل الأزرق

سيطرت قوات «تأسيس» التابعة لقوات الدعم السريع على منطقة الكيلي في ولاية النيل الأزرق السودانية، في حين تصد الجيش هجوماً قرب الحدود مع إثيوبيا. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية وانشقاقات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان.

أعلنت قوات «تأسيس» بقيادة « قوات الدعم السريع » سيطرتها الكاملة على منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق ، عقب معارك عنيفة مع الجيش السودان ي وحلفائه. الجيش أعلن صده هجوماً على مدينة استراتيجية قرب الحدود مع إثيوبيا.

«تأسيس» أفادت بأن هذه العمليات تمثل تحولاً مهماً في مسرح العمليات، وأنها ألحقت خسائر فادحة بالجيش واستولت على معدات عسكرية. الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش أعلنت صد هجوم على منطقة سالي قرب الكرمك، وتدمير 36 عربة قتالية والاستيلاء على أخرى. ناشطون موالون لـ«الدعم السريع» تداولوا مقاطع مصورة لأسْر قوات الجيش في الكيلي، وهو ما قد يمنح «تأسيس» أول تقدم كبير لها في الولاية. في مارس الماضي، سيطرت «تأسيس» على الكرمك، مفتاح التحكم في الإقليم.

تحاول «قوات الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية - شمال» التقدم نحو الدمازين. وفي سياق متصل، أعلنت قوات «تأسيس» انشقاق لواء في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وانضمامه إليها، مهاجماً قيادة الحركة واتهامها بمولاة جماعة «الإخوان المسلمين». ولاية النيل الأزرق، وهي ولاية حدودية، كانت قد شهدت خموداً في المواجهات لأشهر، لكنها عادت لتكون جبهة رئيسية في الحرب بين الجيش و«الدعم السريع».

بالتزامن مع ذلك، تواصل الفرق المختصة في الجيش السوداني عمليات تحييد الألغام في الخرطوم، بينما أطلق رئيس الوزراء السوداني دعوة لحوار وطني شامل. الاتحاد الأوروبي صعّد من لهجته تجاه الحرب وهدد بعقوبات جديدة، مؤكداً تمسكه بوحدة السودان. في مصر، تُكثف الحكومة جهودها للسيطرة على الأسواق رغم «تذبذبات الدولار»، وأعلنت عن ضبط آلاف المخالفات، واتخذت قرارات استثنائية لرفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر المواصلات، وترشيد الإنفاق العام





