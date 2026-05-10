سيرته وجهوده لخير وطنه وأمته العربية: الأستاذ الدكتور سليمان إبراهيم العسكري

تجلى شغف العسكري بالثقافة ورموزها وأدواتها ومشاكلها في سلسلة المقالات الشهرية التي كتبها في مجلة العربي الكويتية على مدار عدة سنوات، ومنها مقالات ودراسات حملت عناوين مثل: الثقافية الغائبة، والمستجدات والتحديات في الثقافة العربية، والتعليم في البدء كان وسيبقى، والجزيرة والخليج العربي.. نصف قرن من النهضة الثقافية، واللغة وتحديات الثقافة المعاصرة، وعصر ثقافة الصورة. في كل هذه المقالات وغيرها، عبّر العسكري عما يخالج كل زملائه من أصحاب القلم والفكر من هموم، فهو القائل: إن ما يشغل بال المثقف العربي المهموم بأمته، والمهتم لواقعها، والمنشغل بقضاياها، والمخطط لمستقبلها، ليس الجوائز والمنح، وإنْ كان هذا أمراً مهماً وضرورياً لحماية وضمان استقرار معاشه، بل إن ما يشغله هو حماية فكره وإبداعه، بالدرجة الأولى؛ حمايته من العزل والمنع والمصادرة والملاحقة، وهو القائل، في معرض تألمه من غياب الثقافة العلمية: حضور الثقافة العلمية يكون بتكثيف برامجها على الشاشات العربية المتناسلة والمتكاثرة كزبد ماء المحيط، وأن تكون من خلال مطبوعاتٍ دورية متاحة - كمّاً وكيفاً - بشكل أكبر للمواطن العربي في كل قطر عربي، وأن تتم إعادة النظر إلى منظومة الكتب المدرسية من أجل تثويرها لتلاحق ما نريده، وهو بناء عقل نقدي علمي وخلاق، يستوعب الفكر العلمي الذي يقف وراء المنتج العلمي، قبل أن يستوعب المنتج ذاته، ويتعامل معه. إن التفكير العلمي سابق للإنتاج المادي، وعلينا أن نبدأ في تعليم أبنائنا طرائق هذا التفكير وأدواته، قبل أن نعلمهم استخدام تلك المنتوجات المادية. هذا هو بيت القصيد في نقطة البدء ببناء مجتمعاتنا العربية، إن أردنا، وآمنّا، بضرورة اللحاق بأمم العالم المتحضر.

في تاريخ الكويت الثقافي والفكري ثمة أسماء كبيرة وعديدة رضعت العلم والمعرفة والثقافة منذ سنواتها المبكرة، ثم تلألأت نجوماً وأقماراً في سماوات البلاد، وكانت رموزاً للعطاء المتواصل على مدى سنوات عمرها عبر المقال والكتاب والنشر والعمل الأكاديمي والمناصب الإدارية والنشاط الثقافي المؤسسي وإطلاق المنتديات الفكرية.

كانت الثقافة ونشر الفكر التنويري في المجتمع وقيادة الوعي الوطني وتأطيره من خلال مؤسسات راسخة وعمل دؤوب هي الشغل الشاغل لهذه الفئة، فاستحقت التكريم والإجلال والاحتفاء بها نظير ما قدمته من مساهمات، بل نظير إيمانها العميق بأن الثقافة والمعرفة والارتقاء بهما سلاح ناعم من أسلحة الأمم التي لا غنى عنه لمن ينشد صناعة أمه ناهضة، وخلق مجتمعات متنورة





