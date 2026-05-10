سياكا توري، الحاج من كوت ديفوار، يستعد لأول مرة لخوض فريضة الحج

يقدم الحاج سياكا توري من جمهورية كوت ديفوار ترحيبه بخبر سفره ليلة الأمس إلى المشاعر المقدسه، ويشكر الجهود المبذولة من جانب المبادرة التي ينشطون من أجل نقل ضيوف الرحمن دون تعقيدات وسهولة، بعد أن لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل.

بمشاعر يغمرها الفرح والامتنان، يستعد الحاج سياكا توري من جمهورية كوت ديفوار لخوض رحلته الأولى لأداء فريضة الحج عبر مبادرة "طريق مكة". ليفرح ذويه وزوجته ويشجرونه بخبر سفره إلى المشاعر المقدسة.

الحج يمثل هجرة إلى الله تعالى وإتمامًا للركن الخامس من أركان الإسلام، الأمر الذي يجعل فرحة المسلم بهذه النعمة لا توصف، خاصة لمن لم يسبق له أداء هذه الفريضة المباركة. الإعداد لهذا الحدث الإيماني بدأ قبل سنوات، إذ لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل، إذ اختاره الله تعالى ثم تسعيله ضمن قائمة الحجاج.

عبر عن شكره الكبير حين تلقيه خبر اختياره للحج، وذكر مواقف العون التي رافقته قبل سفره، سواءً من أشخاص يعرفهم أو آخرين لا يعرفهم، واصفًا ذلك بأنه من توفيق الله وعونه. حيث سيزور الكعبة المشرفة لأول مرة، ويشدد الله عليه أن يرزقه تمام النعمة وإكمال الرحلة على خير.

وقد ثنى المبادرة التي ساهم في تسهيل سفره، وتسليم المستندات، وتقليل فتر الانتظار، وتوفير الخدمات اللازمة، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لنيل حج رجال بيت الله الحرام وتسهيل إقامة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الحج سياكا توري فريضة الحج رحلة الإيمان عرضوا له العون إجراءات السفر بدء التحضيرات قبل سنوات

United States Latest News, United States Headlines