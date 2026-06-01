سياسيون إسرائيليون ينتقدون نتنياهو بعد وقف ترامب للهجمات

انتقد سياسيون إسرائيليون من مختلف الأطياف السياسية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف الهجمات بين إسرائيل و "حزب الله" في لبنان.

وقال وزير الأمن القومي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير إن "الوقت حان لرفع القيود عن مقاتلينا وتكثيف الهجمات على حزب الله". وأضاف بن غفير في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "حان الوقت لنقول لصديقنا الرئيس ترامب لا". وقال أفيغدور ليبرمان وهو نائب معارض يميني شغل سابقًا منصب وزير الدفاع في حكومة نتنياهو إن "من غير المقبول ألا تقصف إسرائيل بيروت".

وأضاف ليبرمان مشيرًا إلى ضاحية الضاحية ذات الأغلبية الشيعية جنوب بيروت: "الجنود يُصابون ويُقتلون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي ينتظر موافقة ترامب قبل قصف الضاحية". وكان ترامب أعلن أنه أجرى اتصالا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وتواصل مع "حزب الله" اللبناني عبر وسطاء، واتفق الطرفان على وقف الهجمات. ومن جانبه قال نتنياهو في بيان مقتضب إن الجيش الإسرائيلي سيواصل قصف جنوب لبنان "كما هو مخطط له"، وأضاف أن "حزب الله إذا استمر في مهاجمة المدن الإسرائيلية والمدنيين فإن إسرائيل ستضرب بيروت".

وفي غضون ذلك صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان". وصباح الاثنين صرح كاتس ونتنياهو في بيان مشترك بأنهما أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي ببدء قصف بيروت، لكن في بياناتهما المسائية أقر كلاهما ضمنيًا بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب، وقالا إن إسرائيل لن تهاجم بيروت فورًا.

وفي حديثه على القناة الـ14الإسرائيلية اليمينية قال كاتس إن إسرائيل ستواصل قصف جنوب لبنان، مرددًا بذلك تصريحات نتنياهو، وقال كاتس: "نواصل عملياتنا لإحباط قدرات حزب الله وإخراج جميع عناصره من جنوب لبنان. وسنواصل العمل ضد أي تهديد يخلقه حزب الله". وفي المقابل تلقّت السلطات اللبنانية تأكيدا بموافقة "حزب الله" على مقترح أمريكي يدعو إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وذلك وفقا لبيان صادر عن السفارة اللبنانية في واشنطن.

وجاء في البيان: "بموجب المقترح، تتوقف الغارات الإسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن شنّ هجمات ضد إسرائيل"، وأضاف البيان أن "إطار وقف إطلاق النار سيتوسع ليشمل باقي الأراضي اللبنانية"





