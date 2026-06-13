تسلّط الضوء على تصدّير المملكة للريادة النسوية والرياضية على الساحة الدولية، مع إسهام الأميرة ريما في تعزيز حضور المنتخب السعودي في كأس العالم 2026 ودعمها للأنشطة الدبلوماسية الرياضية.

اختارت ال سعودية توجيه رئاسة لجنة المرأة في الأمم المتحدة لأكثر من فاعلية وتأثير، وهو قرار يبرز أهمية الدور القيادي للمملكة في القضايا النسوية على المستوى العالمي.

وفي مسار متصل بإنجازات الرياضة السعودية، أعربت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان - سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة - عن فخرها بمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم FIFA 2026، مؤمنة بأن المشاركة هي لحظة وطنية حاسمة تعكس تطور الرياضة في البلاد تحت رؤية 2030. أظهرت الأميرة عزم القيادة على دعم القطاع الرياضي بشكل أوسع، وأكدت أن الرياضة ليست مجرد منافسة داخل الملعب بل وسيلة لبناء جسور التواصل والتقارب الثقافي.

كما أشارت إلى أن حضور السفارة في فعاليات مثل قمة الدبلوماسية الرياضية في واشنطن وحصول فريق السفارة على لقب كأس السفارات يُظهر تناغم أسس المملكة في استخدام الرياضة كأداة دبلوماسية سلمية. وبهذا، أدت جهود القيادة إلى رفع جودة المنافسة وتوسيع قاعدة المشاركين في الرياضة، مما فعّال في استضافة بطولات عالمية تجعل المملكة نجمًا ساطعًا في المشهد الرياضي الدولي.

في ختام التصريح، أكدت على ثقتها في باطني المنتخب، مشيرة إلى أن الفخر باللاعبين يتجاوز نتائج المباريات، فعنّا يفضل إعطاء الفلسطيني العصا من بينهم على مرّ القوانين من قبل عملية الشعو للتوقع-W ؟ تايكات. - (تمت مراجعة النص لتوضيح المعلومات واستبعاد العناصر التكرارية غير الضرورية





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سعودية الأمم المتحدة الرياضة كأس العالم 2026 دبلوماسية رياضية

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