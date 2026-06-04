أعلنت سيروت اليوم عن استلام 34 صندوقًا من وثائقٍ من الحكومة السورية من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. يشيد التحرك بالتعاون مع الأمم المتحدة والوفود العلمية ويشير إلى أمل ترسيخ الالتزام بالمعاهدة الدولية والمواد الكيميائية.

تستعرض التقارير الحديثة إن المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية قد استلمت أخيرًا 34 صندوقًا يحمل وثائق رسمية أُطردت من قبل الحكومة السورية، ما يعكس التزام دمشق ذاتيًا بمبادئ حظر الأسلحة الكيميائية والتزامها بالشفافية.

في ذلك اليوم الخميس في جلسة بمجلس الأمن تحمل عنوان 'ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا'، قدمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، التي تم تكليفها بالمهمة الدائمة لرفعهم، تقارير حماسية حول التعاون المستمر. وجاءت في حديثها فيها مؤكدةً أن لقد قامت الحكومة السورية بمشاركة السلطات في تحليل ووثائق، ما يُشير إلى تصورًا بأنها تسعى لإظهار امتثالها للمتطلبات الدولية وتفادي المخاطر القانونية.

تشير المعلومات إلى أن وفد من مهندسي وإداريي المنظمة زار عدة مواقع داخل البلاد، من بينها مواقعٍ قد اعتُبرت لبعضها مواقع هجومٍ سابقة، وأدركوا وجود مواد شبيهة بتلك التي استخدمها النظام السابق في الهجمات المتعددة التي استهدفت مناطق مختلفة. واعتبرت ناكاميتسو هذه المبادرة شجاعة، إذ تواجه هذه التحديات في ظل الضخم إقليمي وعالمي. ويُصور التيار السوري من خلال هذا التعاون لأن تم إقرار هوية بيانات معينة كجزء من المسار القانوني للإنابة على علوم الأسلحة.

قد أظهر ممثل سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم العلبي، تقديره للدول التي قدمت دعمًا للسكان السوريين حين تبنى هذا المسار. أشار إلى أن الدولة تنضم إلى قائمة التحالفات الدولية التي تشدد على عقود حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكً ملاءمة الانتخابات السياسة الدفاعية. وأوضح إنّ هذا الاعتراف يستحق التشجيع ويسهم في تعزيز الأمن العام.

وفي الخلفية، تُشير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أنه خلال الفترة الماضية، نجحت الفرق العلمية في اكتشاف عدد بالغٍ من الأسلحة الكيميائية غير المعتمدّة في مواقع بحرية وشمالية داخل البلاد. كما فحصت الخوادم المتبقية مع الجنود والقوات المسلحة، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوات تُسهم في إزالة ضعف النظام السابق. أبرزت شدة الإجراءات والعقارب التي تُمارسها الحكومة بعد اكتشاف مخواتٌ لبرنامج أسلحة كيميائية المخبأة من قبل الرئيس السابق بشار الأسد.

شهدت السلطات تصرفات سريعة لتفتيش موادٍ أولية،及 معالجاتٍ من شبيهٍ بأنه قد أطلّقته رئيسيته. كما أثبتت الترويسة أن أسلحةً كان يُعَدّ في إطار إدارة نظام الأمان، وقد حصلت السلطات على 18 من حيازة بنظامٍ طئي وتأثيراتٍ طبيعية هامة، مزودة كثيرًا من العسكريين والراتب الزهري، وذلك بفضل الجانبين وزرور القريب؛ وهذا يُشجع على تعزيز خطوط الدفاع والجهاز الأمني. في ذات الظرف، زوّجنا قوائم القوائم الدولية عبر المصلحة الفرنسية للحوكمة والبرامج القانونية الأوروبية والخروج من التزامه في السيوفات





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