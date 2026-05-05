سوريا بعد الأسد: بين العدالة الانتقالية والتسويات الأمنية

تقرير يكشف عن التحديات التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، والانقسام حول مفهوم العدالة الانتقالية، ومخاوف الضحايا من التسويات الأمنية والانتقائية.

بعد سنوات من الحرب والدمار، تواجه سوريا تحديًا حاسمًا في مرحلة ما بعد نظام بشار الأسد . السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو: هل ستشهد البلاد عدالة انتقالية حقيقية تنصف الضحايا وتعيد بناء الثقة، أم ستسلك طريق التسويات الأمنية والانتقائية التي قد تعيد تدوير بعض وجوه النظام السابق؟

هذا التساؤل يكتسب أهمية خاصة في ظل تصاعد مخاوف الضحايا من أن تكون المحاسبة مجرد إجراءات شكلية لا تكشف كامل الحقيقة ولا تحقق العدالة لآلاف المتضررين. لقد أثار اعتقال أمجد يوسف، الضابط السابق في المخابرات السورية والمتهم بالمشاركة في مجازر حي التضامن بدمشق عام 2013، بارقة أمل لدى الكثيرين بإمكانية فتح ملفات الجرائم الكبرى التي ارتكبها النظام السابق. وشهدت أوساط الناجين وأهالي الضحايا احتفالات عارمة فور انتشار نبأ الاعتقال، معبرين عن فرحهم بعد سنوات طويلة من الانتظار.

لكن هذا الشعور لم يدم طويلاً، حيث بثت وزارة الداخلية السورية اعترافًا مصورًا لأمجد يوسف يزعم فيه أنه تصرف بمفرده في قتل المدنيين، وهو ما أثار موجة غضب واسعة بين أهالي الضحايا الذين اعتبروه محاولة لحصر المسؤولية في شخص واحد والتغطية على شبكة أوسع من المتورطين. ويؤكد أهالي حي التضامن أنهم لا يبحثون عن اعتراف شكلي أو محاكمة محدودة، بل يريدون معرفة كل مسؤول شارك أو تستر أو تولى منصباً كان له صلة بالمجزرة.

وتكشف قضية يوسف عن انقسام واضح داخل سوريا الجديدة بشأن مفهوم العدالة الانتقالية. فبينما يطالب الضحايا ومنظمات التوثيق الحقوقية بإجراءات شفافة ومحاسبة شاملة لكل المسؤولين عن الانتهاكات، يميل تيار داخل السلطة الجديدة إلى إعطاء الأولوية للأمن الداخلي والاستقرار السياسي على أي مسار قضائي واسع قد يفتح جبهات صدام مع بقايا النظام السابق.

ويرى الباحثون أن ما يجري حاليًا لا يرقى إلى مفهوم العدالة الانتقالية المتكاملة، بل هو أقرب إلى'عدالة استعراضية وانتقائية' تهدف إلى توقيف شخصيات محددة وعرضها أمام الرأي العام كرموز للمرحلة الماضية، بينما تبقى البنية العميقة للمساءلة غائبة. وتثير المخاوف أيضًا الصفقات التي أبرمتها الحكومة السورية الجديدة مع شخصيات بارزة كانت محسوبة على النظام السابق، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات مقابل الحصول على أصول مالية أو معلومات، أو منح حماية مؤقتة مقابل تقديم بيانات استخباراتية.

هذا التعاون بين بعض رموز النظام السابق والحكومة الحالية أثار غضب عائلات الضحايا، التي تعبر عن استيائها من غياب الشفافية وعدم تقديم تفسيرات واضحة بشأن أسباب الاستعانة بشخصيات متهمة بارتكاب جرائم جسيمة





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سوريا العدالة الانتقالية بشار الأسد انتهاكات حقوق الإنسان حي التضامن أمجد يوسف الضحايا المحاسبة التسويات الأمنية

United States Latest News, United States Headlines