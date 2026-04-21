سوريا توقع اتفاقية مع شركة توركسات التركية لرقمنة السجلات العقارية

وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع شركة توركسات التركية بهدف رقمنة مئات الآلاف من السجلات العقارية في دمشق، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة للتحول الرقمي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتجاوز الاعتماد على الأرشيف الورقي.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية الإدارية، وقعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم هامة مع شركة توركسات التركية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية. وقد جرت مراسم التوقيع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، ظافر العمر، والمدير العام لشركة توركسات ، أحمد حمدي أطالاي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مساعي دمشق لتبني حلول تقنية متطورة لرقمنة قطاع الخدمات العقارية، وهو القطاع الذي يعاني من تحديات لوجستية نتيجة الاعتماد الطويل على الأرشيف الورقي التقليدي الذي بات متهالكاً ويحتاج إلى عمليات ترميم وصيانة عاجلة. وأكد ظافر العمر في تصريحات صحفية أن اختيار شركة توركسات لم يأت من فراغ، بل جاء عقب دراسات مستفيضة لتجارب دولية ناجحة، مشيداً بالخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركة في بناء البنية التحتية الرقمية لخدمات العقارات، ليس فقط في تركيا، بل أيضاً في أذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية. وأشار العمر إلى أن هذه الشراكة تمهد الطريق لعقود تخصصية لاحقة ستساهم في إنهاء الاعتماد الكلي على السجلات الورقية التقليدية، مؤكداً أن الحكومة السورية وضعت خطة طموحة لرقمنة ما يقرب من 600 ألف عقد عقاري وأكثر من 5 آلاف سجل عقاري في العاصمة دمشق كمرحلة أولى، مع السعي الحثيث لإتمام هذا المشروع الضخم في غضون عام واحد فقط. وأوضح المسؤول السوري أن هذه المبادرة جاءت بناءً على زيارة رسمية سابقة إلى تركيا في شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث اطلع الوفد السوري على آليات عمل البلديات والأنظمة المتطورة في السجل العقاري والمساحة. من جانبهما، اتفق الطرفان على أن هذه الاتفاقية تمثل إطاراً عاماً يحدد آفاق التعاون المستقبلي، مشيرين إلى أن التنفيذ الفعلي يعتمد على توفر الإمكانيات المالية وتجهيز البنية التحتية المطلوبة لضمان استدامة النظام الرقمي الجديد. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الرقمنة بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث ستتيح لهم الوصول إلى كافة الخدمات العقارية واستخراج الوثائق إلكترونياً عبر بوابات مؤمنة، مما يلغي الحاجة للمراجعات الشخصية المباشرة للمؤسسات ويقلل من الروتين الإداري. وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في الإدارة العامة السورية، حيث تستهدف تقليص الهدر في الوقت والجهد، وضمان حفظ الوثائق من التلف أو الضياع، بالإضافة إلى تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والدقة في البيانات العقارية التي تهم شريحة واسعة من المجتمع. وتتطلع الجهات المعنية من خلال هذا المشروع إلى إرساء قواعد عمل تقنية حديثة تحاكي المعايير العالمية في الحوكمة الرقمية، مما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة في مختلف أنحاء البلاد، ويضع حداً للإشكاليات التاريخية المرتبطة بالأرشفة الورقية التقليدية





