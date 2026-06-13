سوريا: القبض على أفراد تابعين للنظام السابق في درعا والكشف عن جرائمهم

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في درعا القبض على أفراد ينتمون للنظام السابق، في إطار إجراءات أمنية مستمرة لضبط المجرمين وملاحقة المتورطين في انتهاكات أمنية. كشفت وزارة الداخلية عن هوياتهم وأدوارهم في عمليات اعتقال وتغييب قسري وابتزاز مالي، مؤكدة أن درعا لن تكون ملاذا للمجرمين.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في مدينة درعا South of سوريا، السبت، إلقاء القبض على أفراد تابعين للنظام السابق في المحافظة. وأكد قائد الأمن الداخلي، العميد حسام الطحان، أن العملية تأتي ضمن الإجراءات الأمنية المستمرة لضبط المجرمين وملاحقة كل من تورط في أعمال تهدد أمن واستقرار درعا .

وأضاف الطحان أن هذه الخطوة تؤكد جدية الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبي الجرائم، مشددا على أن درعا لن تكون ملاذا للمجرمين أو مكانا آمنا لمرتكبي الانتهاكات زمن النظام السابق. وأشار إلى أن الأجهزة ستواصل عملها لحماية الأهالي وترسيخ الأمن والاستقرار. من جانبها، كشفت وزارة الداخلية السورية عن هويات عدد من الموقوفين وأبرزهم رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين للعدالة بتهمة العمل لصالح ميليشيا "اللجان الشعبية" التابعة لنظام الأسد في درعا.

وذكرت الوزارة في بيانها أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط العامودي في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية. وأضافت أن سجلات التحقيق تظهر عمله لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق العميد وفيق الناصر، تحت إشراف المساعد أسامة أبو جعفر.

كما بينت الأدلة تعاونه الوثيق مع فرع المخابرات الجوية بقيادة العقيد قصي ميهوب، وتمثّل دوره في تسليم مطلوبين للأجهزة الأمنية ثم ابتزاز ذويهم ماليّا عبر التفاوض معهم مقابل مبالغ طائلة مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. إلى جانب العامودي، ألقت قوى الأمن القبض على المدعوين حسن علي قوجة وأجوان أحمد كرجوت في إطار التحقيقات المتواصلة بناء على اعترافات ومعلومات قدمها العامودي.

وأظهرت التحقيقات أن الموقوفين الثلاثة شاركوا في انتهاكات عسكرية وأمنية داخل مدينة درعا، شملت العمل على حاجز "حميدة الطاهر" في حي السحاري، والمشاركة في حملات اعتقال طالت عشرات المواطنين في حي الكاشف ونقلهم إلى "البناء الأحمر" (مقر الفرقة 15 سابقا). بالإضافة إلى ذلك، تورطوا في اعتقال أعداد كبيرة من أبناء محافظة درعا خلال فترة خدمتهم ضمن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق.

وتوالي وزارة الداخلية تؤكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكات في الماضي





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