سوريا وتركيا: شراكة تعزز الأمن الإقليمي.. والمقداد يكشف عن فرص التعاون والتحديات

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يؤكد على أهمية الشراكة مع تركيا في تشكيل مستقبل الأمن الإقليمي، ويتحدث عن تحول سوريا إلى "أرض فرص" بمشاريع مشتركة وإعادة إعمار. ويكشف عن صعوبة المفاوضات مع إسرائيل ومخاطر التصعيد في المنطقة، وتقدم جهود الاندماج الوطني.

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في مقابلة مع وكالة الأناضول على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي ، أن الشراكة المتنامية مع تركيا ستشكل مستقبل الأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أن أنقرة أظهرت وقوفاً ثابتاً إلى جانب الشعب السوري على مدار 14 عاماً، وأن العلاقات بين البلدين ترتكز على روابط تاريخية وجغرافية عميقة.

وأوضح المقداد أن سوريا لم تعد مجرد ساحة للأزمات، بل تحولت إلى "أرض فرص"، حيث تشهد حالياً مشاريع مشتركة واعدة، أبرزها إنشاء منطقة حرة سورية-تركية في إدلب، بالإضافة إلى جهود حثيثة لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك المطارات والموانئ، مع مشاركة فاعلة لشركات تركية في عمليات إعادة الإعمار. ولفت المقداد إلى الدور المحوري الذي يمنحه الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا، حيث أصبحت ممراً آمناً للطاقة وسلاسل الإمداد، خاصة في ظل الربط الجاري بين منطقة الخليج وتركيا عبر الأراضي السورية والأردنية، مشيراً إلى بدء عملية تصدير النفط العراقي عبر الموانئ السورية ضمن هذا الإطار. وشدد على أن التحدي الأبرز الذي يواجه المنطقة يتمثل في الحفاظ على استقرارها في ظل الصراعات القائمة، مؤكداً في الوقت ذاته أن مشاريع التكامل الإقليمي، ومنها مبادرة "البحار الأربعة"، تلعب دوراً هاماً في تأمين سلاسل الإمداد والطاقة على المستوى العالمي. وفي سياق متصل، تطرق المقداد إلى المفاوضات مع إسرائيل، معرباً عن اعتقاده بأنها لم تصل إلى طريق مسدود، ولكنها تسير بصعوبة بالغة نتيجة لإصرار إسرائيل على التواجد على الأراضي السورية. ووصف سلوك إسرائيل بأنه "وحشي"، مشيراً إلى استهدافها المتكرر لمواقع داخل سوريا، فضلاً عن استمرار احتلالها لمناطق قريبة من الجولان. وأكد أن سوريا اختارت المسار الدبلوماسي لتجنب أي تصعيد. من الناحية الأمنية، أكد المقداد أن أولويات سوريا تتركز حالياً على إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب توفير بيئة مستقرة. وأوضح أن المفاوضات مع إسرائيل مستمرة رغم الصعوبات، وأن دمشق تتعاون مع المجتمع الدولي لمنع تفاقم الأوضاع. وحذر من التداعيات الخطيرة لربط التصعيد في لبنان بجنوب سوريا، معتبراً ذلك تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، ودعا إلى البحث عن بدائل أخرى بعيداً عن استهداف البنى التحتية. وفي الشأن الداخلي، أشار المقداد إلى التقدم الكبير الذي أحرزته سوريا في مسار الاندماج الوطني خلال العام الماضي، والذي تمثل في توحيد الفصائل ودمج قوات وحدات حماية الشعب (YPG) المعروفة بقسد ضمن مؤسسات الدولة، مؤكداً أن هذه الخطوات ساهمت في تعزيز الاستقرار الداخلي. وفيما يتعلق بالتعاون مع أوكرانيا، لفت المقداد إلى وجود شراكة تاريخية بين البلدين في مجالي الغذاء والطاقة، مع وجود توجه نحو إنشاء مركز في سوريا لإعادة تصدير السلع الغذائية عبر الموانئ السورية. اختتم المقداد حديثه بالتأكيد على أن سوريا تمثل اليوم "فرصة تاريخية" لتحقيق الاستقرار وإعادة البناء، داعياً إلى استثمار هذه المرحلة، ومشدداً على أن الدور التركي المتنامي يعد عاملاً مساهماً في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي. يُذكر أن النسخة الخامسة من "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" (ADF2026) قد انطلقت فعالياتها يوم الجمعة، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية. يعقد المنتدى في الفترة ما بين 17 و19 أبريل/نيسان الجاري، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم وزارة الخارجية التركية، تحت شعار "التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل". ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى حوالي 5 آلاف ضيف من أكثر من 150 دولة، بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، ونحو 15 نائب رئيس دولة ورئيس حكومة، وأكثر من 50 وزيراً، بمن فيهم أكثر من 40 وزيراً للخارجية





