سوريا ترفع أسعار المشتقات النفطية في ظل متغيرات إقليمية ودولية

قررت الحكومة السورية رفع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية، حيث ارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 إلى 1.15 دولار، وسعر المازوت إلى 0.88 دولار للتر، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 12.50 دولارًا. جاء هذا القرار في إطار إدارة استدامة الخدمة وتحقيق التوازن بين استمرار توفير المشتقات النفطية واستقرار الخدمات المرتبطة بها، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تضغط على قطاع الطاقة. تعليقًا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي فراس شعبو إن سوريا تنتج النفط محليًا، لكنها تستورد كميات كبيرة، مما يجعل من الطبيعي رفع أسعار المحروقات في ظل ارتفاع السعر العالمي. وأضاف أن الحكومة السورية تنازلت عن حماية القدرة الشرائية لصالح استمرارية التوريد وضبط العجز، وهو قرار اقتصادي سليم في ظل الوضع الاقتصادي الذي يحكم البلاد. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي رضوان الدبس أن رفع أسعار المحروقات في سوريا جاء نتيجة طبيعية لاتباع سياسة السوق الحر، لكنه أشار إلى أن الأعباء التي يسببها هذا الارتفاع على السوريين كارثية، خاصة في ظل ضعف الرواتب والأجور. وفي سياق متعلق، أعربت الخارجية الصينية عن قلقها البالغ بشأن التوتر في مضيق هرمز، بينما أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية أن لبنان في أزمة أكبر من احتمالها.

رفعت الشركة السورية للنفط أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية اعتبارًا من الخميس، مؤكدة أن تعديل الأسعار يأتي في إطار إدارة استدامة الخدمة وتحقيق التوازن بين استمرار توفير المشتقات النفطية واستقرار الخدمات المرتبطة بها، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تضغط على قطاع الطاقة.

ووفق التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 إلى 1.15 دولار، مقارنة مع 1.05 دولار سابقًا، أما سعر المازوت فقد ارتفع من 0.75 دولار إلى 0.88 دولار للتر، في حين ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 12.50 دولارًا بدلًا من 10.50 دولار. وفسرت الحكومة القرار بالارتفاعات العالمية المتواصلة في أسعار النفط وتكاليف التوريد والشحن، والتداعيات المرتبطة بالأوضاع الإقليمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط على قطاع الطاقة.

تعليقًا على ذلك، يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي فراس شعبو إن سوريا تنتج النفط محليًا، غير أن الناتج لا يكفي الحاجة المحلية، وهي تستورد كميات كبيرة، ولذلك فإن من الطبيعي أن ترفع أسعار المحروقات في ظل ارتفاع السعر العالمي، جراء الحرب على إيران. وأضاف شعبو أن الحكومة السورية حافظت على سعر المحروقات من دون زيادة رغم ارتفاع السعر العالمي، لكن مع استمرار تداعيات الحرب على إيران على أسعار الطاقة، اضطرت الحكومة إلى رفع المحروقات بسبب عدم قدرتها على سداد العجز.

ويوضح شعبو أن الحكومة السورية تعاني أساسًا من واقع اقتصادي صعب، ناجم عن زيادة المدفوعات ونقص الإيرادات، معتبرًا أن رفع سعر المحروقات يضمن فعلا استمرارية الخدمة. من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي رضوان الدبس أن رفع أسعار المحروقات في سوريا جاء نتيجة طبيعية لاتباع سياسة السوق الحر، التي أعلنت عنها الحكومة السورية منذ تسلمها إدارة البلاد بعد سقوط النظام البائد.

وأشار الدبس إلى أن سوريا حررت أسعار المواد المستوردة، لكن من دون مراعاة القدرة الشرائية للسوريين، لافتًا إلى أن إيرادات السوريين لا تزال ضعيفة في ظل ضعف الرواتب والأجور. وبحسب الدبس، فإن الأعباء التي يسببها ارتفاع أسعار المحروقات على السوريين كارثية، موضحًا أن ارتفاع أسعار المحروقات يضغط على كل المواد، من النقل إلى الخبز إلى المواد الغذائية والمطاعم وغيرها.

بذلك، يشير الخبير الاقتصادي إلى حاجة السوريين إلى رفع مستوى الدخل، تجنبًا لزيادة التضخم في السوق، لافتًا إلى مستوى الفقر الكبير في الشارع السوري. في السياق ذاته، يؤكد الخبير الاقتصادي فراس شعبو أن من شأن رفع المحروقات زيادة معاناة الشارع السوري، ويوضح أن الدولة بين مثلث ضبط العجز المالي والحفاظ على الدعم الحكومي وحماية القدرة الشرائية.

ويقول شعبو إن الحكومة السورية تنازلت عن حماية القدرة الشرائية لصالح استمرارية التوريد وضبط العجز، وباعتقاده هو قرار اقتصادي سليم في ظل الوضع الاقتصادي الذي يحكم البلاد. وتوجه الخبير الاقتصادي إلى السوريين قائلًا: الأمر خارج سيطرة الحكومة السورية، ونتمنى أن يكون هناك حالة من التفهم لقرار الحكومة، رغم أن ارتفاع النفط سيسهم في ارتفاع أسعار المواد والخدمات. وفي سياق متعلق، أعربت الخارجية الصينية عن قلقها البالغ بشأن العدد الكبير من السفن المتضررة من التوتر في مضيق هرمز.

كما أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية أن لبنان في أزمة أكبر من احتمالها، ودعت إسرائيل إلى وقف غاراتها على المنشآت المدنية في لبنان





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سوريا أسعار النفط المشتقات النفطية الاقتصاد السوري التضخم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مزيج برنت يسجل ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآجلةسجل سعر مزيج 'برنت' القياسي اليوم ارتفاعاً طفيفاً للتعاملات الآجلة بنسبة 0.88% وتداول برميل برنت في أسواق المال العالمية عند 76.82 دولار أمريكي لعقود شهر يناير، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 0.39% ليصل الى 71.74 دولار أمريكي للبرميل.

Read more »

شويغو: 'من الضروري' زيادة عديد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون عنصراقترح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأربعاء، زيادة عدد العناصر المقاتلة في الجيش الذي يخوض هجوما في أوكرانيا، إلى 1.5 مليون عنصر من 1.15 مليون، إضافة إلى رفع سن الخدمة العسكرية.

Read more »

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10821 نقطةأغلق مؤشر الأسهم_السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 12.50 نقطة ليقفل عند مستوى 10821.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

Read more »

ارتفاع أرباح «البنك السعودي الفرنسي» 7 % في الربع الأول إلى 306 ملايين دولارارتفع صافي أرباح «البنك السعودي الفرنسي» خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي إلى 1.15 مليار ريال (306.6 مليون دولار).

Read more »

تراجع فائض الميزان التجاري للكويت 9.9 % في ينايرسجل فائض الميزان التجاري للبلاد 1.15 مليار دينار خلال يناير الماضي بانخفاض 10 في المائة على أساس سنوي من 1.27 مليار قبل عام

Read more »

«أدنوك للحفر» الإماراتية تفوز بعقد بقيمة 1.15 مليار دولار لتشغيل حفارتين بحريتينأعلنت شركة «أدنوك للحفر» الإماراتية، الثلاثاء، فوزها بعقد بقيمة 4.22 مليار درهم (1.15 مليار دولار) لمدة 15 عاماً من شركة أدنوك البحرية، لتشغيل حفارتين بحريتين.

Read more »