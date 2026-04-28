سوريا وألمانيا تتفقان على تطبيع العلاقات بين المصرفين المركزيين

أعلن مصرف سوريا المركزي عن اتفاق مع البنك المركزي الألماني لبدء عملية تطبيع العلاقات بينهما، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين. يأتي هذا الاتفاق في أعقاب زيارة تاريخية للرئيس السوري إلى برلين وإعادة فتح السفارة الألمانية في دمشق.

شهدت العلاقات السورية الألمانية تطوراً إيجابياً وملموساً، حيث أعلن مصرف سوريا المركزي عن اتفاق مع البنك المركزي الألماني لبدء عملية تطبيع العلاقات بينهما. هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع وصفه حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، بأنه مثمر، يمثل خطوة هامة نحو إعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون المالي وال اقتصاد ي بين البلدين.

وأكد الحصرية أن هذا التقارب يفتح الباب أمام تطبيع أوسع للعلاقات بين القطاعين الماليين في سوريا وألمانيا، مشيراً إلى أن الخطوات التنفيذية ستنطلق بشكل مباشر لتفعيل هذا الاتفاق. هذا التطور يأتي في سياق الجهود السورية المتواصلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة. يمثل هذا الاتفاق تتويجاً للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى برلين في نهاية شهر مارس الماضي، والتي التقى خلالها بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

ناقش الرئيسان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مع التركيز بشكل خاص على التعاون الاقتصادي والمالي. هذه الزيارة كانت بمثابة إشارة قوية على رغبة البلدين في تجاوز الخلافات السابقة وبناء مستقبل أفضل للعلاقات بينهما. كما تجسد إعادة فتح السفارة الألمانية في دمشق في الخامس والعشرين من مارس عام 2025، بعد إغلاق استمر لمدة 13 عاماً، تعبيراً عن هذا التوجه الإيجابي.

هذا القرار الألماني يعكس أيضاً إدراكاً متزايداً لأهمية الحوار والتواصل مع سوريا، والسعي لإيجاد حلول سياسية واقتصادية للأزمة التي تمر بها البلاد. إن عودة التمثيل الدبلوماسي الكامل بين البلدين تعتبر خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. تسعى الحكومة السورية جاهدة لتحسين الواقع المالي والاقتصادي المتدهور في البلاد، وذلك من خلال تبني سياسات اقتصادية جديدة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، والانفتاح على المجتمع الدولي.

وتدرك الحكومة أن تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالواقع المعيشي للمواطنين يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الدول الأخرى، وخاصة تلك التي تمتلك خبرات وتقنيات متقدمة في المجالات الاقتصادية والمالية. إن تطبيع العلاقات مع البنك المركزي الألماني يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يمكن أن يساهم في تسهيل عمليات التحويلات المالية، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية، وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الاتفاق يمكن أن يشجع دولاً أخرى على إعادة النظر في علاقاتها مع سوريا، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد. إن سوريا تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة، ويمكن أن تصبح مركزاً إقليمياً هاماً للتجارة والاستثمار، إذا ما توفرت لها الظروف المناسبة. هذا الاتفاق مع البنك المركزي الألماني يمثل بداية واعدة لمستقبل أفضل لسوريا، ويؤكد على التزامها بالانفتاح على العالم، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبها





