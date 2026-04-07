سوريا نحو الانفتاح المالي: مساعٍ حثيثة لتجاوز العقوبات وبناء شراكات دولية

يسعى مصرف سوريا المركزي لتجاوز العقبات المصرفية وبناء علاقات مع المؤسسات الدولية، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع تركيا وتوسيع العلاقات الاقتصادية. هذا ما أكده حاكم المصرف المركزي السوري، مشيراً إلى خطط لتطوير البنية التحتية المالية وتحديث القطاع المصرفي.

في خضم جهود حثيثة لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، يتركز الاهتمام على الخطوات التي يتخذها المصرف المركزي السوري لتذليل العقبات المصرفية وبناء جسور التعاون مع المؤسسات الدولية. وفي هذا الإطار، صرح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، في مقابلة مع TRT عربي، بأن التحدي لا يقتصر على رفع الحظر المفروض على استخدام نظام 'سويفت' (SWIFT)، بل يتعداه إلى بناء علاقات مباشرة ووطيدة مع البنوك والمؤسسات المالية العالمية. وأوضح حصرية أن هذا المسار يواجه عقبتين رئيسيتين.

الأولى تتعلق بالعقوبات المفروضة، مشيراً إلى أن سوريا قد تمكنت من تجاوز جزء منها خلال الفترة الماضية. أما الثانية، فتكمن في ملف مكافحة غسل الأموال، والذي تعمل السلطات السورية على معالجته بجدية لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل مع السوق السورية. وتابع بأن المصرف المركزي يسعى إلى إبراز أهمية السوق السورية والفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة فيها أمام البنوك الأجنبية، بهدف تشجيعها على الدخول في علاقات مالية ومصرفية مع دمشق. هذا التوجه يعكس رغبة سوريا في الانفتاح على الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يخدم عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.في سياق متصل، أشار حصرية إلى التقدم المحرز في تطوير العلاقات مع تركيا، موضحاً أن العمل جارٍ على تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال المالي والمصرفي. وأفاد بأن المصرف المركزي السوري بدأ بالفعل إجراءات فتح حساب لدى نظيره التركي، وأن هذه الخطوات وصلت إلى مراحل متقدمة، ممهدة بذلك الطريق لإطلاق قنوات تعاون مباشرة وفعالة. وكشف أيضاً عن خطط لعقد 'منتدى مصرفي سوري–تركي' يهدف إلى جمع البنوك من كلا البلدين، وتعزيز الشراكات بينها، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التبادل التجاري. على الصعيد الدولي، ذكر حصرية أن هناك ترتيبات جارية لجولة تشمل عدداً من الدول الأوروبية والغربية، من بينها النمسا وألمانيا وكندا وإسبانيا وإيطاليا، بهدف توسيع نطاق العلاقات المالية والمصرفية لسوريا. هذه الخطوات تعكس التزام سوريا بتنويع علاقاتها الاقتصادية والمالية، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي. في تقييمه لآفاق المرحلة المقبلة، أعرب حصرية عن تفاؤله بتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في سوريا، مؤكداً أن البلاد تتجه تدريجياً نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي، وأن فرصاً واسعة تنتظرها في هذا المسار. وشدد على أن الانفتاح السياسي الذي تنتهجه الحكومة يمثل عاملاً أساسياً لنجاح هذا التوجه، معتبراً أن البيئة السياسية المستقرة شرط ضروري لتعزيز الانفتاح المالي، وأن السياسات الخاطئة لا يمكن تصحيحها بالإدارة وحدها.وفيما يتعلق بجهوزية القطاع المالي السوري، أكد حصرية أن العمل جارٍ على تطوير البنية التحتية المالية والاقتصادية بما يتماشى مع متطلبات الانفتاح، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يعمل وفق استراتيجية '2026–2030' التي تشمل تحديث القطاع المالي وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال. من جانب آخر، شهدت مدينة إسطنبول التركية انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا وسوريا، والمعروفة باسم 'جيتكو'. وقد شارك في هذا الاجتماع وزيرا التجارة من البلدين، بالإضافة إلى مسؤولين كبار. وأكد الوزير التركي، في كلمة له عقب الاجتماع، أن البلدين يشهدان 'منعطفاً تاريخياً' في العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى نجاح الاجتماع في اختتام أعماله والتوقيع على بروتوكول يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية ودعم عملية إعادة الإعمار في سوريا. وأضاف أن الجانبين بحثا مختلف الآليات لزيادة حجم التبادل التجاري، والذي بلغ 3.7 مليار دولار في العام الماضي، مع تحديد هدف أولي للوصول إلى 5 مليارات دولار، ثم إلى 10 مليارات دولار لاحقاً. كما تم الاتفاق على تعميق التعاون في قطاعات استراتيجية، مثل المنسوجات والزراعة والغذاء والآلات، مع التشديد على أهمية التشغيل الكامل للمعابر الحدودية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وخطوط العبور التي تربط تركيا وسوريا والأردن والسعودية والعراق، بما يلبي احتياجات منطقة الشرق الأوسط والخليج. وأشار إلى أن ضمان وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وتسريع التعافي الاقتصادي، ودعم جهود إعادة الإعمار، تمثل أولويات رئيسية لقطاع الأعمال التركي، لافتاً إلى التوصل إلى تفاهمات للاستفادة من الخبرات والقدرات التقنية لشركات المقاولات التركية في مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطاقة والنقل داخل سوريا. يذكر أن البلدين كانا قد وقعا في أغسطس/آب 2025 بروتوكولاً لتأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، في خطوة مهّدت لدخول العلاقات الاقتصادية بينهما مرحلة جديدة، ولا سيما بعد سقوط النظام السابق في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024





