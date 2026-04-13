سوريا والأردن تتفقان على تقاسم المياه وتعزيز التعاون

أعلنت سوريا والأردن عن اتفاق لتقاسم المياه وتعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات، بعد اجتماع رفيع المستوى في عمان. وشملت المباحثات توقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة والمياه، في خطوة تعكس تحسنا في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من الخلافات.

أعلن مسؤول سوري، يوم الأحد، أن الرئيس أحمد الشرع أرسل رسالة إلى الأردن ، تتضمن إشارة إلى تقاسم ال مياه بين البلدين. جاء ذلك في تصريحات مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية السورية، محمد الأحمد، لقناة 'المملكة' الأردن ية، وذلك عقب استضافة العاصمة الأردن ية عمّان أعمال الدورة الثانية ل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.

وقد شهدت هذه الدورة توقيع نحو 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات، بما في ذلك قطاعي الطاقة والمياه، في 'أكبر اجتماع' بين البلدين، وفقا لما ذكره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، بعد ترؤسهما أعمال الدورة. وأشار الصفدي إلى أن 'مشاركة أكثر من 30 وزيرا في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق دليل على تقدم الدبلوماسية بين البلدين'، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون المشترك. وأوضح الأحمد أن الرئيس الشرع حمل الشيباني رسالة، مضمونها أن 'مياه سوريا سوف نتقاسمها مع الأردن'، دون تقديم تفاصيل حول الجهة التي تسلمت الرسالة أو ما إذا كانت مكتوبة أو شفهية. وتابع الأحمد قائلا: 'لقد قطعنا أشواطا ممتازة في ملف المياه مع الأردن، وهو يسير في المسار الصحيح وبخطوات متسارعة'، معبرا عن التفاؤل بمستقبل التعاون في هذا المجال الحيوي. ويعكس هذا التعاون الجديد تغيرا ملحوظا في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد فترة من التوتر والخلافات حول قضايا المياه وغيرها. في 8 يوليو/ تموز الماضي، عقدت اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة أول اجتماع لها في منطقة سد الوحدة على الحدود بين البلدين، حيث تم الاتفاق على 'تطوير حوض نهر اليرموك وتنفيذ مشاريع مشتركة بين الجانبين، ومراقبة مصادر المياه والتحكم فيها عن بعد'، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية 'بترا'. يعتبر نهر اليرموك أحد أهم الروافد المائية في الأردن، حيث يبلغ طوله 57 كيلومترا، منها 47 كيلومترا داخل الأراضي السورية والباقي داخل المملكة الأردنية. ينبع النهر من بحيرة المزيريب في مدينة درعا جنوب سوريا، ثم يتدفق ليشكل جزءا من الحدود السورية الأردنية، وتغذيه بعض الروافد الهامة مثل وادي الرقاد في الجولان السوري المحتل. تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت في السابق توترات وخلافات حول هذا النهر، خاصة خلال عهد النظام السوري السابق، حيث حدثت انتهاكات تتعلق بتدفقات المياه إلى الأردن، في مخالفة للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1957، والتي تم تعديلها عام 1987. تمثلت هذه الانتهاكات في بناء ما يقرب من 50 سدا وخزانا على روافد نهر اليرموك، على الرغم من أن الاتفاقية الثنائية كانت تسمح ببناء 27 سدا فقط، بالإضافة إلى حفر ما يقرب من 10 آلاف بئر في منطقة الحوض، مما أثر بشكل كبير على حصة الأردن من المياه. تأتي هذه التطورات في سياق سعي البلدين إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتجاوز الخلافات السابقة. يعتبر قطاع المياه من القضايا الحيوية التي تمس الأمن القومي للبلدين، وتعاونهم في هذا المجال يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها تعكس التزام الطرفين بالعمل المشترك لتحقيق المصالح المتبادلة. إن التوجه نحو تقاسم المياه والتعاون في إدارتها يعكس تغيرا في السياسات الإقليمية، ويدعو إلى التفاؤل بمستقبل العلاقات بين البلدين. ويعزز هذا التقارب فرص التعاون في مجالات أخرى، مثل الطاقة والتجارة، مما يخدم مصالح الشعبين. إن التعاون في مجال المياه ليس مجرد مسألة فنية، بل هو قضية سياسية واقتصادية واجتماعية تؤثر على حياة الملايين. ومن خلال تجاوز الخلافات والعمل المشترك، يمكن للبلدين تحقيق تقدم كبير في هذا المجال الحيوي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي في المنطقة





