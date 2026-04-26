سوريا: بدء محاكمة غيابية للأسد ونجيب أمام المحكمة

بدأت الأحد أولى جلسات ال محاكمة الغيابية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، بالإضافة إلى عدد من رموز النظام السابق، بما في ذلك المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب الذي حضر الجلسة بشكل شخصي.

وأفاد مصدر قضائي بأن هذه الجلسة تمثل بداية مسار العدالة الانتقالية، وتهدف إلى التحضير لمحاكمة الأسد وشقيقه غيابياً، ومحاكمة حضورية لمجموعة من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وعلى رأسهم عاطف نجيب الذي ألقي القبض عليه في يناير 2025. وقد مثل نجيب أمام المحكمة في دمشق وهو مقيد اليدين، وهو الشخص الذي شغل سابقاً رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا، حيث اندلعت الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويُتهم بقيادة حملة قمع واعتقالات واسعة النطاق في المحافظة.

واستهل القاضي فخر الدين العريان الجلسة بالإعلان عن بدء أولى محاكمات العدالة الانتقالية في سوريا، مؤكداً أنها تشمل متهمين موقوفين ومتهمين هاربين من العدالة. ثم تلا أسماء رموز أخرى من حقبة الحكم السابق، وعلى رأسهم بشار الأسد وماهر الأسد، الذين سيحاكمون غيابياً. يذكر أن الأسد فر إلى روسيا في ديسمبر 2024 بعد وصول فصائل المعارضة إلى دمشق، منهياً بذلك أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته لسوريا، بما في ذلك 24 عاماً قضاها في السلطة خلفاً لوالده حافظ الأسد.

ولم يتم استجواب عاطف نجيب خلال هذه الجلسة، حيث أعلن القاضي أنها مخصصة للإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للتحضير، وتم تحديد موعد لجلسة محاكمة ثانية في العاشر من مايو. وأكد المصدر القضائي أن المحاكمات الحضورية ستشمل أيضاً وسيم الأسد، أحد أقرباء الرئيس المخلوع، والمفتي السابق بدر الدين حسون، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين تم إيقافهم من قبل السلطات الجديدة خلال الأشهر الماضية، وسيحاكمون بتهم ارتكاب فظائع بحق الشعب السوري.

وبموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، يسمح المسار الغيابي للمحكمة بالبدء في إجراءات ملاحقة المتهمين غير الموقوفين أو الهاربين، بعد إبلاغهم ومنحهم مهلة قانونية. وفي حال عدم حضورهم، يمكن للمحكمة النظر في التهم الموجهة إليهم وفي دعاوى التعويضات الشخصية، وإصدار حكم غيابي في نهاية الإجراءات.

وتأتي هذه المحاكمات في ظل قضية مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أنها تحتوي على جثث معتقلين قضوا تحت التعذيب، وهي قضية تمثل أحد أبرز جوانب المأساة السورية بعد نزاع أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص. وقد بدأت الاحتجاجات المناهضة للأسد في درعا في 15 مارس 2011، بعد توقيف أطفال كتبوا شعارات مناهضة للرئيس السوري على جدران مدرستهم وتعرضهم للتعذيب على يد قوات الأمن.

وفي سياق منفصل، تعتقل السلطات السورية أشخاصاً متورطين في إخفاء متهم بمجزرة التضامن، وتسود أجواء من الحذر والقلق في قرية نبع الطيب بريف حماة الغربي عقب القبض على والد أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب المجزرة. كما كشف تقرير إعلامي عن بدء محكمة الجنايات الرابعة جلسات المحاكمة العلنية لرئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب.

وفي غزة، قُتل أربعة فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية، مما أدى إلى استمرار أعمال العنف على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الشرق الأوسط سوريا سوريا بشار الأسد عاطف نجيب محاكمة العدالة الانتقالية درعا الاحتجاجات غزة إسرائيل فلسطين

United States Latest News, United States Headlines