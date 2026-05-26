سوريا بعد الأسد: هشاشة الدولة وتحديات بناء الثقة

تحليل معمق للوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، يركز على الاحتقان في السويداء، الأزمة الاقتصادية، وأهمية بناء دولة تقوم على المشاركة والثقة بدلاً من الخوف.

بعد سقوط نظام الأسد، تواجه سوريا تحديات جسيمة تتجاوز مجرد إعادة توزيع السلطة. ففي السويداء، تحولت أزمة امتحانات الطلاب إلى رمز للاحتقان بين السلطة الجديدة والمجتمع المحلي، مما يكشف عن هشاشة العلاقة بين المركز والأطراف.

هذا الموقف لم يُقرأ كإجراء إداري عادي، بل كجزء من جدل أوسع حول طبيعة الدولة وإدارة التوترات. في ظل غياب رؤية واضحة للعدالة الانتقالية، تتسع الفجوة بين خطاب الدولة الجديدة والواقع اليومي الذي يزداد قلقا وهشاشة. وتتفاقم الأزمة الاقتصادية بارتفاع أسعار المحروقات والخدمات، بينما يغيب الاستثمار الحقيقي وتتقدم شبكات النفوذ غير الرسمية على حساب المؤسسات والقانون. يشير التحليل إلى أن المشهد السوري اليوم لا يقتصر على انتقال سياسي، بل يتعلق بشكل الدولة نفسها وقدرتها على التعامل مع المجتمع كشريك.

استنادا إلى أفكار حنة آرندت ويورغن هابرماس، فإن السلطة تفقد معناها حين تتحول إلى أداة لإدارة الخوف، والمجال العام الذي انفجر بعد سنوات من الصمت يواجه مجددا محاولات التضييق. التجربة التونسية رغم أزماتها تظهر مقاومة لإعادة إنتاج السلطة المطلقة، والسوريون الذين دفعوا أثمانا باهظة لن يقبلوا بسهولة بعودة الخوف بصيغ جديدة تحت عناوين الاستقرار. كما يبرز تساؤل حول التقارب العربي-السوري وخاصة مع الإمارات: هل يهدف لاستثمار حقيقي في استقرار سوريا أم لإدارة النفوذ والصفقات؟

من منظور ابن خلدون، الدول لا تنهار فقط بسبب الفقر أو الحروب، بل حين تفقد قدرتها على إنتاج الثقة والعدالة والمعنى المشترك. سوريا التي خرجت من حرب دموية لا تواجه خطر الانقسام فحسب، بل خطر تحول الخوف إلى بنية حكم جديدة باسم الاستقرار. إسقاط النظام لم يعد كافيا إذا عجزت الدولة عن التحول إلى فضاء قانون ومشاركة وثقة. أخطر ما يمكن أن يحدث بعد إسقاط أي نظام ليس الفشل في إسقاطه، بل الفشل في بناء الدولة التي حلم الناس بها.

هذه اللحظة تتطلب رؤية شاملة تعيد بناء الثقة بين السلطة والمجتمع، وتضمن عدم تحول الانتهاكات أو المحاكمات إلى مصدر جديد للانقسام





سوريا الانتقال السياسي المجال العام الأزمة الاقتصادية العدالة الانتقالية

