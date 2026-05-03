سوريا تعلن شروطاً للترخيص للمظاهرات السلمية

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن شروط وآليات جديدة للترخيص للمظاهرات السلمية، بهدف تنظيم الحق في التعبير والتجمع مع الحفاظ على الأمن والاستقرار العام. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة السورية لترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

يأتي هذا الإعلان في سياق جهود مستمرة تبذلها الحكومة السورية لترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، مع التأكيد على ضرورة احترام النظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، التي تتطلب تحقيق التوازن بين ممارسة الحقوق والحفاظ على السلم الأهلي، خاصة بعد فترة طويلة من الاضطرابات والتحديات التي شهدتها البلاد.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن عملية الترخيص للمظاهرات تتطلب تشكيل لجنة منظمة من ثلاثة أفراد على الأقل، تتولى تقديم طلب رسمي إلى المحافظة المختصة، مع تحديد مسار المظاهرة ومكانها وزمانها والغرض منها. ثم تقوم المحافظة بتحويل الطلب إلى لجنة مختصة لدراسته والبت فيه خلال مدة أقصاها خمسة أيام. وفي حال عدم صدور رد خلال هذه المدة، يعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية.

أما في حالة الرفض، فيجب أن يكون القرار مبرراً بشكل واضح ومفصل، مع إتاحة الفرصة للجهة المنظمة للطعن في القرار أمام محكمة القضاء الإداري، التي ستقوم بدراسة الطعن وإصدار حكم نهائي خلال أسبوع. كما أكدت الوزارة على التزامها بتوفير الحماية اللازمة للمظاهرة وتقديم المساعدة الممكنة ضمن حدود القانون، مع التأكيد على أن اللجنة المنظمة تتحمل مسؤولية الحفاظ على النظام ومنع أي تجاوزات أو أعمال تخالف شروط الترخيص.

وشددت وزارة الداخلية على مجموعة من الضوابط والإجراءات التي يجب على المنظمين والمشاركين في المظاهرات الالتزام بها، بما في ذلك حظر حمل أي نوع من الأسلحة، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، وتجنب أي قول أو فعل يخل بالنظام العام أو يعرض سلامة المواطنين للخطر. كما يحق للوزارة طلب إنهاء المظاهرة في حال تجاوزها شروط الترخيص أو وقوع أعمال شغب أو أفعال تخريبية.

وأكدت الوزارة أن أي تجمعات تُنظم دون ترخيص أو مخالفة لشروطه ستعتبر غير قانونية وتخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. وفي هذا السياق، دعت الوزارة جميع المواطنين إلى التقيد التام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتظاهر والتجمعات العامة، والابتعاد عن أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي أو تعرض سلامة الآخرين للخطر. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة السورية لتعزيز الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية المستدامة، بعد سنوات من الصراع والاضطرابات.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة تؤكد التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، مع الحفاظ على النظام العام وحماية الممتلكات. وقد صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، بأن وجود قوانين لتنظيم الاحتجاجات أصبح ضرورة لضبط العمل العام وحماية الاستقرار، مشيراً إلى أن الإدارة السورية تعمل على ضبط الأوضاع الأمنية لضمان سيادة القانون وتحقيق الاستقرار والتنمية. وتذكر أن الثوار السوريين دخلوا العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 وأطاحوا بنظام بشار الأسد





