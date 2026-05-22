سوري يهدي ترامب عطرًا من علامة "ترامب فيكتوري"

الرئيس السوري المؤقت يهدي الرئيس الأمريكي عطرًا من علامة "ترامب فيكتوري"، ويرافقه مقطع فيديو يظهر ترامب وهو يرش العطر على الشرع قبل أن يقدمه له كهدية، كما رشّ العطر نفسه على وزير الخارجية والمغتربين السوري، الذي حضر المباحثات السورية الأمريكية في البيت الأبيض.
، إذ نشر الحساب الرسمي للرئيس السوري على منصّة "إكس" صورة لعطور من علامة "ترامب فيكتوري". ظهرت في الصورة عبوتان من العطر، إحداهما حمراء نسائية والأخرى سوداء رجالية ، كُتب عليهما اسم العطر باللون الذهبي، وأمامهما بطاقة تحمل ختم البيت الأبيض وتوقيع ترامب.
وجاء في البطاقة: "أحمد، الجميع يتحدث عن الصورة التي التقطناها عندما أهديتك هذا العطر الجميل… في حال نفد منك". وأرفق الرئيس السوري المؤقت الصورة بتعليق قال فيه: "بعض اللقاءات تترك انطباعًا… ولقاؤنا يبدو أنّه ترك أيضًا عطرًا يفوح أثره. شكرًا السيد الرئيس دونالد ترامب، على كرمكم وعلى إضافة هذه اللمسة القيّمة إلى هذه الهدية الثمينة. لعلّ روح ذلك اللقاء تواصل المساهمة في بناء علاقة أقوى بين سوريا والولايات المتحدة".
وكان مقطع فيديو قد انتشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أظهر ترامب خلال لقاء في البيت الأبيض وهو يرشّ عطرًا من مجموعته الخاصة على الشرع، قبل أن يقدّمه له كهدية. كما رشّ ترامب من العطر نفسه على وزير الخارجية والمغتربين السوري، الذي حضر المباحثات السورية الأمريكية في البيت الأبيض. حسب الموقع الرسمي لعطور ترامب، فإن عطر "VICTORY 47 – للرجال" هو "إصدار محدود ومرقّم لهواة الاقتناء، يحتفي بفوز ترامب وتنصيبه كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين.
ويتميّز العطر بتصميمه المستوحى من التمثال الذهبي الأيقوني لترامب، فيما يجمع Victory 47 بين النفحات الرجالية الغنية ولمسة نهائية راقية تدوم طويلًا". Credit:أما عطر "VICTORY 47 – للنساء", فقد ذكر الموقع الرسمي أنه "مستوحى من الفوز التاريخي للرئيس ترامب، ويأتي هذا العطر بإصدار محدود ومرقّم داخل زجاجة بتصميم تمثال باللون الذهبي الوردي، ليجمع بين الجرأة والجمال والطابع الأيقوني، وهو مثالي لعشّاق ترامب وهواة الاقتناء"
