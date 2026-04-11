سواريز يفتح الباب أمام العودة للمنتخب الأوروغواياني في مونديال 2026

يعرب لويس سواريز عن استعداده للعودة إلى منتخب أوروغواي في كأس العالم 2026، مما يثير التساؤلات حول مشاركته المحتملة في البطولة، خاصة بعد اعتزاله اللعب الدولي. تأتي هذه التصريحات بعد أداء مميز له مع إنتر ميامي، حيث أثبت قدرته على التأثير في المباريات. المواجهة الأولى المحتملة للأوروغواي ستكون أمام السعودية.

هل يفاجئ سواريز الأخضر في ال مونديال ؟\11 أبريل 2026 - 19:16 | آخر تحديث 11 أبريل 2026 - 19:16\فتحت الأسطورة الأوروغوانية لويس سواريز الباب على مصراعيه أمام إمكانية عودته إلى صفوف منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 ، التي ستقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. رمى سواريز، اللاعب الحالي في فريق إنتر ميامي الأمريكي، الكرة في ملعب مدرب منتخب أوروغواي الحالي، مارسيلو بيلسا ، مؤكدًا أنه لن يرفض أي دعوة للعب بقميص منتخب بلاده إذا ما كان بحاجة إليه.

تأتي هذه التصريحات بمثابة مفاجأة لعشاق كرة القدم، خاصة بعد إعلان سواريز اعتزاله اللعب الدولي في وقت سابق، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى جدية هذه الخطوة وعما إذا كان بيلسا سيعتمد عليه في تشكيلة المنتخب خلال البطولة المرتقبة. يعكس هذا التحول المحتمل مدى تأثير سواريز كلاعب، وقدرته على العطاء حتى في هذه المرحلة من مسيرته الكروية، وما زال يمتلك الكثير ليقدمه. \في تصريحات نقلها موقع «فوت ميركاتو»، أوضح سواريز أنه على الرغم من تراجع الحماس والشغف قليلاً منذ اعتزاله اللعب الدولي، إلا أن الحلم والطموح لا يزالان يراودانه. وقد أشار إلى أن هذه المشاعر لا تزال حاضرة، على الرغم من أنها لم تعد بنفس القوة التي كانت عليها في السابق. هذه التصريحات أتت في أعقاب أداء مميز لسواريز مع إنتر ميامي، حيث أظهر مجددًا قدرته على التأثير في المباريات وتسجيل الأهداف الحاسمة، مما يؤكد على استمراره في الحفاظ على لياقته البدنية والذهنية العالية. فقد سجل هدفًا حاسمًا لفريقه في مباراتهم الأخيرة، مما يدل على قدرته على المنافسة في أعلى المستويات. \من المتوقع أن يواجه منتخب الأوروغواي، حال عودة سواريز، المنتخب السعودي في أولى مبارياته في كأس العالم 2026، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 يونيو، على أرضية ملعب هارد روك في مدينة ميامي. هذه المواجهة تحمل أهمية خاصة لكلا الفريقين، حيث ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقدراتهم في بداية مشوارهم بالبطولة. إذا عاد سواريز إلى صفوف المنتخب، فسيضيف بالتأكيد قوة هجومية ضخمة، لما يمتلكه من خبرة ومهارات وقدرة على التسجيل الحاسمة في أصعب الظروف. هذه العودة المحتملة ستشكل تحديًا كبيرًا للمنتخبات الأخرى المشاركة في البطولة، وستزيد من حماس الجماهير وتوقعاتها بشأن أداء منتخب الأوروغواي في المونديال. سيكون وجود سواريز في الملعب بمثابة إضافة نوعية للفريق، فهو لاعب يمتلك القدرة على تغيير نتيجة المباراة في أي لحظة. ينتظر عشاق كرة القدم هذه البطولة بفارغ الصبر، لمعرفة ما إذا كان سواريز سيعود إلى الملاعب الدولية أم لا، وما إذا كان سيتمكن من تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم مرة أخرى





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«شارع الأعشى» يتجه لجزء ثالث.. هل تقبل ريم عبدالله أن تكون بديلة لإلهام علي؟يدخل مسلسل «شارع الأعشى» مرحلة مفصلية مع نهاية الجزء الثاني الذي عُرض في رمضان 2026، إذ...

Read more »

الأرجنتين تلاعب هندوراس وأيسلندا وديا في أميركا «قبل المونديال»حدد منتخب الأرجنتين الملعبين اللذين سيلعب فيهما آخر مبارياته الودية استعدادا لبطولة كأس العالم 2026.

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الجمعة 10 أبريل 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الجمعة 10 أبريل 2026 | Anadolu

Read more »

قدم.. سيلفيو بالديني يقود إيطاليا في وديتي لوكسمبورغ واليونانبعد رحيل جينارو غاتوزو عن الآزوري عقب الإخفاق في التأهل لمونديال 2026

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ السبت 11 أبريل 202611 أبريل 2026

Read more »

مصر تستهدف خفض حجم الدين الخارجي في الموازنة الجديدةأعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، السبت، ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026 - 2027.

Read more »