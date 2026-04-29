سمينار الحج 2026 في برمنغهام يشهد إقبالًا يفوق الألف مشارك

نظمت شركة إثراء الخير سمينارًا للحج في برمنغهام، حظي بحضور أكثر من 1000 مشارك، بهدف توعية الحجاج وتأهيلهم لرحلة الحج لعام 2026. ركز السمينار على شرح تفاصيل الرحلة والإجراءات المطلوبة، وتقديم الإرشادات الدينية واللوجستية.

شهد سمينار الحج لعام 2026، الذي نظمته شركة إثراء الخير في مدينة برمنغهام البريطانية، إقبالًا لافتًا تجاوز الألف مشارك، مما يؤكد على نجاح المبادرة وأهميتها في توعية الحج اج وتأهيلهم لرحلة الحج .

هذا الحضور الكبير يعكس مدى التفاعل الإيجابي مع جهود الشركة في تقديم الدعم والإرشاد للحجاج البريطانيين، ويعزز من مكانة إثراء الخير كشريك موثوق به في خدمة ضيوف الرحمن. يمثل هذا السمينار منصة حيوية للتواصل المباشر مع الحجاج، وتقديم المعلومات الضرورية التي تساعدهم على التخطيط لرحلتهم بشكل سلس وفعال.

ركز السمينار على تقديم شرح شامل ومفصل لجميع مراحل رحلة الحج، بدءًا من الاستعدادات الأولية والإجراءات المطلوبة، مرورًا بالجوانب اللوجستية المتعلقة بالسفر والإقامة والتنقل، وصولًا إلى الإرشادات الدينية التي تساعد الحجاج على أداء المناسك بشكل صحيح ومتقن. تم تخصيص جزء كبير من السمينار للإجابة على أسئلة واستفسارات الحجاج، وتوضيح أي لبس قد يكون لديهم حول متطلبات الحج. وقد أشاد المشاركون بالجهود المبذولة من قبل شركة إثراء الخير في تنظيم هذا السمينار، وتقديم المعلومات بطريقة واضحة ومبسطة.

وأكدوا أن السمينار ساهم بشكل كبير في زيادة وعيهم حول تفاصيل رحلة الحج، وتخفيف المخاوف والقلق لديهم. كما أشادوا بالتعاون الوثيق بين شركة إثراء الخير والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، في تقديم أفضل الخدمات للحجاج. أعرب المهندس محمد برهان سيف الدين، عضو مجلس إدارة شركة إثراء الضيافة القابضة، عن سعادته بالإقبال الكبير على السمينار، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات للحجاج، وبناء علاقات قوية ومستدامة معهم.

وأضاف أن السمينار يمثل جزءًا من استراتيجية الشركة الشاملة لخدمة ضيوف الرحمن، والتي تهدف إلى توفير تجربة حج مريحة وآمنة وميسرة. من جانبه، أكد الأستاذ محمد سعد خان، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء الخير، أن الشركة تسعى دائمًا إلى تطوير محتوى السمينار، وتقديم المعلومات التي تلبي احتياجات الحجاج الفعلية. وأشار إلى أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الدينية لتقديم الإرشادات الدينية الصحيحة والموثوقة للحجاج.

كما أعرب الشيخ فادي زعبا عن أهمية الجمع بين الإرشاد الديني والتوضيح التنظيمي، مؤكدًا أن هذا النهج يساعد الحجاج على فهم أبعاد رحلة الحج بشكل كامل ومتوازن. وفي الختام، تقدمت شركة إثراء الخير بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، ولوزارة الحج والعمرة، على الدعم المستمر لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن. ويؤكد استمرار تنظيم سمينار الحج في برمنغهام للعام الثالث على التوالي على أهمية هذه المبادرة في تعزيز الوعي والتأهيل لدى الحجاج، وتسهيل رحلتهم الإيمانية





