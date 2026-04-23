سمو العقارية والعربي المالية يطلقان مشروعًا عقاريًا ضخمًا في الرياض بقيمة 4 مليارات ريال

توقيع اتفاقية بين سمو العقارية والعربي المالية لتطوير مشروع عقاري متكامل شرق الرياض بقيمة مبيعات تقارب 4 مليارات ريال وصندوق استثمار 2.5 مليار ريال، يهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني حديث ومتكامل.

أعلنت شركة سمو العقارية عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة العربي المالية لتطوير وإدارة مشروع عقاري ضخم في مدينة الرياض ، يمثل إضافة نوعية للمشهد العمراني المتنامي في العاصمة.

يقع المشروع في شرق الرياض على مساحة واسعة تبلغ حوالي 1.83 مليون متر مربع، ويستهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل يلبي احتياجات السكان المتزايدة ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة. تأتي هذه الشراكة في إطار سعي الشركتين لتقديم منتجات عقارية مبتكرة وعالية الجودة، تساهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

يبلغ حجم صندوق الاستثمار الخاص بالمشروع 2.5 مليار ريال سعودي، بينما تقدر قيمة المبيعات الإجمالية للمشروع بنحو 4 مليارات ريال، مما يعكس حجم الاستثمار الكبير والأهمية الاستراتيجية للمشروع في السوق العقاري السعودي. وبموجب الاتفاقية الموقعة، ستتولى شركة العربي المالية مسؤولية إدارة تطوير البنية التحتية للمشروع، بما في ذلك تخطيط وتنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات. وستعمل الشركة بشكل وثيق مع شركة سمو العقارية لضمان تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير الفنية والجودة، وفي الوقت المحدد.

من جهتها، ستتولى شركة سمو العقارية مسؤولية تطوير الأعمال وإدارة المشروع بشكل عام، بما في ذلك الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة، والإشراف على أعمال البناء والتشييد، وتسويق الوحدات العقارية. يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشركتين في مجال التطوير العقاري وإدارة المشاريع، لتحقيق التكامل المشترك وتحقيق أفضل النتائج. يعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة، من خلال توفير خيارات سكنية عصرية ومتكاملة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

صرح المهندس جارالله بن محمد آل عمره، الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية، بأن هذه الشراكة مع العربي المالية تمثل نواة لعلاقة تعاون طويلة الأمد بين الطرفين، تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة وتقديم خيارات عقارية مميزة في المملكة. وأضاف أن شركة سمو العقارية ستسخر جميع خبراتها المتراكمة في المجالات التطويرية والفنية والإدارية والمالية لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها مدينة الرياض. كما أكد على التزام الشركة بتقديم مشروع عقاري يواكب التطورات الحديثة في مجال البناء والتشييد، ويراعي معايير الاستدامة البيئية.

من جانبه، أعرب مسؤول في شركة العربي المالية عن ثقته في نجاح هذه الشراكة، مؤكدًا على أن الشركة ستعمل بكل جهد لتقديم أفضل الخدمات لشركة سمو العقارية، والمساهمة في تحقيق أهداف المشروع. يأتي هذا المشروع في وقت يشهد فيه السوق العقاري السعودي نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية، وبالدعم الحكومي الكبير للقطاع العقاري. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز هذا النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق عوائد اقتصادية مجدية





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ضبط مهرّب استغلّ زوجته وطفليه وحاول إدخال 2.5 مليون حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة (صور)ضبط مهرّب استغلّ زوجته وطفليه وحاول إدخال 2.5 مليون حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة (صور)

Read more »

مصر تزيد إنتاج 'حقل ظهر' إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميامصر تزيد إنتاج 'حقل ظهر' إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا عدد الآبار المنتجة بالحقل الذي اكتشفته شركة 'إيني' الإيطالية في أغسطس/ آب 2015، يبلغ حاليا 12 بئرا.

Read more »

الأردن يرفع أسعار المحروقات اعتبارا من مطلع أكتوبرالأردن يرفع أسعار_المحروقات اعتبارا من مطلع أكتوبر رفعت الحكومة الأردنية، الإثنين، أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 2.5 بالمئة على أن يدخل تنفيذها اعتبارا من منتصف الليلة القادمة حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

Read more »

عدد جرعات لقاح كورونا في السعودية يتجاوز 2.5 مليون جرعةتعرف علي عدد جرعات لقاح كورونا في السعودية يتجاوز 2.5 مليون جرعة أعلنت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة تجاوز 2.5 مليون جرعة.

Read more »

تقليل السكريات يمنع أكثر من 2.5 مليون إصابة بأمراض القلب والجلطات | صحيفة المواطن الإلكترونيةتقليل السكريات يمنع أكثر من 2.5 مليون إصابة بأمراض القلب والجلطات أكد أستاذ المسرطنات، فهد الخضيري، أن تقليل السكريات يمنع أكثر من 2.5 مليون إصابة بأمراض

Read more »

إغلاق بورصات ورسوم إضافية للشحن البحري.. تداعيات اقتصادية للعدوان على إيران- سوق الأسهم السعودي خسر 2.5 بالمئة وبورصة عُمان أغلقت على انخفاض بـ1.4 بالمئة وبورصة مصر خسرت 2.5 بالمئة - Anadolu Ajansı

Read more »