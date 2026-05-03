سموتريتش يتباهى باحتجاز 5 مليارات دولار من أموال المقاصة الفلسطينية

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تباهي وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش باحتجاز ما يقارب خمسة مليارات دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

هذه الأموال، التي تمثل ضرائب على البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء من إسرائيل نفسها أو عبر المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة تل أبيب، تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، بدأت إسرائيل منذ عام 2019 في اقتطاع مبالغ متزايدة من هذه الأموال بذرائع مختلفة، مما أدى إلى شلل مالي للسلطة الفلسطينية وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية الأساسية، وعلى رأسها دفع رواتب موظفيها بشكل كامل ومنتظم.

وتشير صحيفة هآرتس إلى أن السلطة الفلسطينية تعيش حالة من 'الاختناق الاقتصادي' نتيجة لقرارات إسرائيلية متعمدة ومدروسة على المستويات السياسية العليا. وتوضح الصحيفة أن إسرائيل تحتجز حاليًا ما يقارب 14 مليار شيكل إسرائيلي (ما يعادل 4.75 مليار دولار أمريكي) من إيرادات الخزينة الفلسطينية، بذريعة أن هذه الأموال تُستخدم في دعم وتشجيع ما تسميه 'الإرهاب'.

وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه المبالغ المصادرة شهريًا في الخزينة الإسرائيلية، تجد حكومة رام الله نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية أكثر صرامة لمواجهة التدهور الاقتصادي المستمر الذي دام لما يقارب ثلاث سنوات. وتصف الصحيفة الوضع بأن السلطة الفلسطينية 'تأمل في أن يواصل الشعب الفلسطيني تحقيق معجزة الاستمرار في العيش'، معبرة عن أملها في الحصول على دعم مالي إضافي للموازنة في شكل تبرعات خارجية.

هذا الوضع يثير قلقًا أمنيًا متزايدًا، حيث حذر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوت، من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تدهور الأمني في الضفة الغربية المحتلة، إلا أن سموتريتش يواصل التباهي بهذه الإجراءات المتخذة. وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث قررت إسرائيل في 27 أبريل/نيسان الماضي احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية مرة أخرى وخصم الجزء الأكبر منها، وذلك في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة.

وقد وصفت القناة 7 الإسرائيلية (التي تعتبر من وسائل الإعلام اليمينية) هذه الخطوة بأنها 'استمرار لموقف سموتريتش السياسي والاقتصادي الحازم تجاه السلطة الفلسطينية'. هذا الإجراء الإسرائيلي جاء بعد يومين فقط من تصريح لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أكد فيه أن الحصار الإسرائيلي لا يقتصر على قطاع غزة، بل يمتد ليشمل الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال استخدام أدوات سياسية وأمنية واستعمارية، بالإضافة إلى استمرار اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية.

وأشار مصطفى إلى أن هذه الاقتطاعات تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، حيث لم تقم إسرائيل بتحويل أي من عائدات الضرائب والجمارك إلى خزينة الدولة الفلسطينية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. هذا الوضع يضع السلطة الفلسطينية أمام تحديات جمة ويؤثر بشكل مباشر على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية لشعبها، مما يزيد من خطر تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية





