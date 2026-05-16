سليمان، لقاء مع الرئيس السوري وبحث ملفات مصالح وطنية سورية

فنان معروف بمواقفه المعارضة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، يلتقي بالرئيس السوري ويبحث ملفات مصالح وطنية سورية، ويطرح قضية العدالة الانتقالية والتوافق الوطني في لقاء مع الرئيس السوري.

، وبحث معه عددا من الملفات المرتبطة بالمصالح الوطنية السورية، وعلى رأسها خطط إعادة البناء والتنمية خلال المرحلة المقبلة. ونشر سليمان صورة جمعته بالرئيس السوري عبر حسابه الرسمي على موقع"فيسبوك" الخميس، موضحا أنه استمع خلال اللقاء إلى"طموحات تنموية كبيرة ستحدث نقلة كبيرة فيوأضاف أن اللقاء شكّل بالنسبة له، بصفته"مواطنا سوريا", فرصة للحديث عن أهمية العدالة الانتقالية بالتوازي مع تحقيق مصالحة وطنية شاملة، مؤكدا أنه لمس من الشرع"اهتماما مخلصا" بهذا الملف.

ويُعرف سليمان بمواقفه المعارضة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إذ كان من أبرز الفنانين الذين أعلنوا دعمهم ل"الثورة السورية" منذ بداياتها، كما انخرط في العمل السياسي ضمن صفوف المعارضة السورية. وشارك سليمان سابقا في"منصة القاهرة"، وكان عضوا في"هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية"، التي خاضت جولات تفاوضية عدة بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد. وفي السياق الفني، لعب سليمان دور البطولة في مسلسل الخروج من البئر الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2026، وكتب نصه الكاتب السوري سامر رضوان.

وتناول العمل صورة عن آليات عمل نظام بشار الأسد وأجهزته الأمنية، من خلال استحضار أحداث"استعصاء" سجن صيدنايا عام 2008، إضافة إلى طريقة تعاطي النظام السابق مع الضغوط الإقليمية والدولية والملفات الأمنية المرتبطة بدول الجوار





