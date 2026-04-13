سلوشنز توصي بزيادة رأس المال 100% بمنح أسهم للمساهمين

أوصى مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 'سلوشنز' بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم، بهدف التوسع وتعظيم العائد للمساهمين.

في يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، أوصى مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات ' سلوشنز ' للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 100% عن طريق منح أسهم مجانية. أعلنت ' سلوشنز ' عن هذا القرار من خلال بيان رسمي نشرته على منصة 'تداول' اليوم، موضحةً أنها دعت المساهمين للتصويت على زيادة رأس المال إلى 2.4 مليار ريال سعودي، وذلك من خلال رسملة مبلغ 1.2 مليار ريال من ال أرباح المبقاة. وستقوم الشركة بمنح سهم واحد جديد مقابل كل سهم قائم بالفعل للمساهمين المؤهلين.

يعتبر هذا الإجراء جزءًا من خطة الشركة الطموحة لتحقيق النمو المستدام وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات المتنامي في المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل. أوضحت الشركة أن الهدف الرئيسي من هذه الزيادة في رأس المال يتمثل في دعم تحقيق الاستراتيجية التي وضعتها للتوسع والنمو. وتهدف 'سلوشنز' من خلال هذه الخطوة إلى تعظيم العائد الإجمالي للمساهمين من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات، بالإضافة إلى اغتنام الفرص الواعدة التي يشهدها قطاع تقنية المعلومات. كما بينت الشركة أن زيادة رأس المال ستمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية في السوق، وتمويل مبادراتها الاستراتيجية، وتوسيع نطاق خدماتها ومنتجاتها لتلبية الطلب المتزايد. ويهدف هذا الإجراء أيضًا إلى تحسين هيكل رأس المال للشركة، وتعزيز مركزها المالي، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مسيرة النمو المستقبلي. سيتم تحديد تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في وقت لاحق، وذلك بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستصوت على قرار زيادة رأس المال. ويكون تاريخ الأحقية هو نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. هذا الإجراء يعكس التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق أهدافها الاستراتيجية على المدى الطويل. على صعيد الأداء المالي، كشفت 'سلوشنز' عن بعض التحديات التي واجهتها خلال العام الماضي. فقد انخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 6%، ليصل إلى 1.5 مليار ريال سعودي. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الإيرادات ومصروف الزكاة والضريبة. ومع ذلك، شهدت الشركة نموًا في إيراداتها السنوية، حيث ارتفعت بنسبة 5.5% لتصل إلى 12.7 مليار ريال سعودي. ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لخدمات الشركة المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2025، بواقع 8 ريالات سعودية للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ 953 مليون ريال سعودي. تجدر الإشارة إلى أن شركة 'سلوشنز' تأسست في عام 2003، وهي متخصصة في قطاعات المعلومات والاتصالات والشبكات. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حاليًا 27.1 مليار ريال سعودي، وتمتلك شركة الاتصالات السعودية (STC) الحصة الأكبر من رأس المال، والتي تبلغ نسبتها 79%. هذه الخطوات تعكس قوة الشركة وقدرتها على التكيف مع التحديات وتحقيق النمو المستدام





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تقرير عبري: شركة إسرائيلية تؤمن إمدادات الغاز لمصر لسنوات عبر صفقة مع قبرصكشفت صحيفة 'جلوباس' الإسرائيلية أن شركة 'نيومد إنرجي' الإسرائيلية وقعت مذكرة تفاهم لبيع كامل الغاز من حقل أفروديت في قبرص بواقع نحو 100 مليار متر مكعب إلى مصر.

100 ألف لاعب يتنافسون للمشاركة في كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونيةكشفت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن القائمة المؤكدة والكاملة للألعاب الست عشرة المشمولة ضمن بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026.

رئيس أركان الجيش الأوغندي يطلب من تركيا مليار دولار.. ويعرض على إسرائيل 100 ألف جنديأعلن رئيس أركان الجيش الأوغندي عن استعداده لتعبئة 100 ألف جندي لحماية إسرائيل مهددا تركيا بقطع العلاقات الدبلوماسية خلال 30 يوما ما لم تستجب لمطالبه المالية.

النفط يقفز 7% ليتجاوز 100 دولار قبل الحصار الأميركي على إيرانقفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل مع استعداد البحرية الأميركية لمنع وصول السفن إلى إيران عبر مضيق هرمز، مما قد يحد من صادرات النفط الإيرانية، بعد فشل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

سعر النفط يتجاوز 104 دولارات مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران تصاعد التوتر في مضيق هرمزقفزت أسعار النفط، الاثنين، متجاوزة مستوى 100 دولار للبرميل، في ظل تصاعد التوترات عقب إعلان الولايات المتحدة نيتها فرض السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما قد يقيّد صادرات النفط الإيرانية بعد تعثر المفاوضات مع إيران.

النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل مع تراجع آمال التهدئة بالشرق الأوسط.. والذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

