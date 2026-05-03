سلوت يشكو من نمط القرارات التحكيمية ضد ليفربول في موسم متوتر

أعلن مدير ليفربول عن وجود نمط واضح في القرارات التحكيمية ضد فريقه هذا الموسم، بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2. كما شدد على الحاجة الملحة للفريق لحصد ثلاث نقاط في مبارياته المتبقية لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا. في الوقت نفسه، أكد مانشستر يونايتد تأهله للبطولة القارية، بينما واجه مانشستر سيتي تحديات في سباق اللقب مع آرسنال.

أعلن أرني سلوت ، المدير الفني لفريق ليفربول ، عن وجود نمط واضح في القرارات التحكيمية التي كانت ضد فريقه خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أن حكم مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد تجاهل لمسة يد في الهدف الثاني الذي سجله سلوفيني بنيامين سيسكو.

وتعرض ليفربول لهزيمة قاسية بنتيجة 3-2 أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتعد هذه المرة الأولى التي يحقق فيها مانشستر يونايتد الفوز على ليفربول في لقاءي الذهاب والإياب منذ موسم 2015-2016، مما يضمن تأهل الفريق إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. بينما لا يزال ليفربول بحاجة إلى حصد ثلاث نقاط لضمان وجوده ضمن المراكز الخمسة الأولى المؤهلة للبطولة القارية.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في أقل من ربع ساعة، حيث سجل البرازيلي ماتيوس كونيا الهدف الأول في الدقيقة السادسة، وأضاف سيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 14. إلا أن ليفربول تمكن من تحقيق تعادل مؤقت في الشوط الثاني، حيث سجل المجري دومينيك سوبوسلاي والهولندي كودي خاكبو الهدفين الأول والثاني للفريق الضيف في الدقيقتين 47 و56 على التوالي.

وجاء هدف الفوز لمانشستر يونايتد عن طريق نجمه الواعد كوبي ماينو في الدقيقة 77، ليؤكد الفريق عودته رسمياً للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 64 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ليفربول عند 58 نقطة في المركز الرابع، خاصة بعد غياب النجم الدولي المصري محمد صلاح بسبب الإصابة.

ورغم مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) المطولة، تم احتساب هدف سيسكو، مما دفع سلوت إلى التعليق قائلاً: «إذا كانت هناك لمسة يد من سيسكو، وهو ما أعتقده، فيجب أن يكون هناك احتكاك، وحينها يجب مناقشة ما إذا كان ذلك كافياً لإلغاء الهدف». وأضاف: «هذا ليس مفاجئاً لأحد هذا الموسم، فكلما تدخلت تقنية الفيديو المساعد، كانت النتيجة ضدنا. هذا ما يحدث طوال الموسم الحالي».

وأشار سلوت إلى مثال مباراة باريس سان جيرمان على ملعب ليفربول، حيث احتسبت ركلة جزاء لصالحه بسبب لمسة خفيفة على أليكسيس ماك أليستر، لكن تقنية الفيديو المساعد تدخلت وألغت ركلة الجزاء. وأكد سلوت: «الهدف الثاني الذي سجله مانشستر يونايتد لم يكن بسبب لمسة اليد، بل بسبب خطأ فني من جانبنا، لذا يتعين علينا أولاً أن نراجع أنفسنا». وشدد المدرب الهولندي: «هذا نمط متكرر طوال الموسم، وهناك نمط آخر يتمثل في استقبالنا لأهداف مبالغ فيها».

ويتعين على ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حصد ثلاث نقاط فقط في مبارياته المتبقية أمام تشيلسي وأستون فيلا وبرينتفورد، وهي فرق تسعى للتأهل إلى البطولات القارية، لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا دون انتظار نتائج المباريات الأخرى. وقال سلوت عن استيائه من فشل ليفربول في حصد هذه النقاط على ملعب «أولد ترافورد» بعد عودتهم من تأخر بهدفين إلى التعادل 2-2 في الشوط الثاني. وأكد مدرب ليفربول في ختام حديثه: «لا أقول إنني قلق، لكنني أدرك تماماً حاجتنا إلى النقاط الثلاث.

ولهذا السبب أنا منزعج للغاية لعدم حصولنا عليها اليوم. إذا كانت النتيجة 2-2، وعدت من تأخر بهدفين، فينبغي عليك على الأقل الخروج بالتعادل». في سياق آخر، قال نيكو أوريلي، مدافع مانشستر سيتي، إن فريقه مستعد لبذل أقصى جهد حتى نهاية الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي. كما حقق سائق «مرسيدس» الإيطالي كيمي أنتونيلي، أصغر متصدر لبطولة العالم لـ«الفورمولا 1» في التاريخ، فوزه الثالث توالياً «هاتريك»، الأحد، في جائزة ميامي الكبرى.

وأبدى ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لفريق ميلان، تفهمه لغضب جماهير الفريق، مطالباً إياهم بالهدوء بعد الهزيمة أمام ساسولو بنتيجة 2-0. وشدد مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على أن تأهل فريقه لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لا يعد إنجازاً بالنسبة له. كما تأكد هبوط فريق هيلاس فيرونا إلى الدرجة الثانية، وذلك بعد تعادله مع يوفنتوس 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي





