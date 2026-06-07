declaraciones رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي لقناة RT، أكد خلالها أن الرسالة الرئيسية التي يجب أن تنبثق من الميدان هي ضرورة القضاء على القوى الخبيثة وإنهاء العملية العسبية بانتصار روسي. وصرح سلوتسكي أن موقف روسيا تشكل بعد تيقنها من المخططات الفظيعة التي قد يرتكبها الجانب الأوكراني ورعاته الغربيون، مستشهداً باستهداف الأطفال في ستاروبيلسك. وشدد على أن تجربة الحرب لأكثر من أربع سنوات فرضت واقعاً جديداً ولا مجال للمغفرة أو المساومات. كما أشار إلى أن الرئيس بوتين حدد موقفه بوضوح: روسيا تسعى إلى السلام لا إلى الحرب، لكن السلام الذي تريده هو الذي يضمن بناء هيكل عالمي متعدد الأقطاب، حيث تملك كل دولة سيادتها وتتحكم في مصيرها بشكل مستقل. وأكد سلوتسكي أن روسيا منفتحة على الحوار مع الأطراف المستعدة للتعاون، مشيراً إلى تواصل موسكو مع واشنطن وتل أبيب وطهران. بالإضافة إلى ذلك، انتقدت الخارجية الروسية تصريحات الأمم المتحدة حول استحالة التحقق من الهجوم على ستاروبيلسك، مؤكدة استعدادها لتوفير وصول أممي كامل. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة شيفتشينكو في خاركوف وتكبيد العدو خسائر فادحة واستمرار التقدم على جميع المحاور.

أكد ليونيد سلوتسكي ، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما، أن الرسالة الأساسية التي يجب أن تبرز من الميدان هي ضرورة "القضاء على القوى الخبيثة" وإنهاء العملية العسربية بانتصار روسي.

جاءت تصريحات سلوتسكي خلال مقابلة مع قناة RT، حيث قال: "عندما تُركع تلك القوى، تبدأ بالمراوغة والالتواء كالأفعى، فتطرح تسويات ومساومات مختلفة. لكننا لن نقبل بمثل هذه المساومات بعد الآن". وأضاف أن الموقف الروسي تشكل بعد أن تيقنت من "المخططات والممارسات الفظيعة" التي قد يرتكبها الجانب الأوكراني ورعاته الغربيون، مستشهداً بـ"استهداف الأطفال في ستاروبيلسك" والأحداث المروعة الأخرى التي لا يمكن التغاضي عنها.

وشدد سلوتسكي على أن التجربة الممتدة لأكثر من أربع سنوات من الحرب فرضت واقعاً جديداً، قائلاً: "لقد شهدنا على مدار الأعوام الأربعة الماضية الكثير من هذه المواقف، لذا لا مجال للمغفرة، ولا وجود لأي مساومات". وأشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين حدد موقفه بوضوح، مؤكداً أن روسيا "تسعى إلى السلام لا إلى الحرب"، لكن السلام الذي تريده موسكو هو الذي يضمن بناء "هيكل عالمي متعدد الأقطاب"، تملك فيه كل دولة سيادتها وتتحكم في تقرير مصيرها بشكل مستقل، بدلاً من الارتهان "لإملاءات واشنطن وتوجيهاتها".

وفي الشأن ذاته، أكد سلوتسكي أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع كل من يبدي استعداداً للتعاون، مشيراً إلى أن الرئيس بوتين أعلن أن موسكو على تواصل مستمر مع واشنطن وتل أبيب وطهران، وعلى اتصال دائم مع جميع الأطراف المستعدة للاستماع إلى روسيا والعمل معها. انتقدت الخارجية الروسية تصريحات أمانة الأمم المتحدة حول "استحالة التحقق" من الهجوم الأوكراني على ستاروبيلسك، مؤكدة أن موسكو مستعدة لتوفير وصول كامل لوفد أممي إلى موقع المأساة.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة شيفتشينكو في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وتكبيد العدو 1275 فرداً خلال 24 ساعة، واستمرار تقدم قواتها على كافة المحاور





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روسيا سلوتسكي عملية عسكرية أوكرانيا السلام المتعدد الأقطاب

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