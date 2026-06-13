سلمى حايك تعلن عن استضافة كأس العالم 2026 في مكسيكو سيتي

حفلت سلمى حايك بين الجماهير الحاضرة في ملعب مكسيكو سيتي، حيث قدمت رسالة فخر وإنتماء لبلادها، قبل انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026.

شهد ملعب مكسيكو سيتي لحظة استثنائية مع انطلاق كأس العالم 2026 ، حيث تحولت مراسم الافتتاح إلى احتفالية مزجت بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم بحضور نخبة من أبرز نجوم أمريكا اللاتينية.

وكان في مقدمة النجوم الحاضرين، المطربة الكولومبية شاكيرا، والممثلة والمنتجة المكسيكية سلمى حايك التي لعبت دورا محوريا في الترحيب بالعالم. وقبل دقائق من انطلاق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا، دخلت سلمى حايك إلى أرض الملعب لتقدم رسالة حملت مشاعر الفخر والانتماء لبلادها. وظهرت حايك في منتصف الملعب بصفتها السفيرة العالمية لكأس العالم لكرة القدم 2026، وألقت كلمة نيابة عن بلدها أمام الجماهير الحاضرة، وملايين المتابعين حول العالم.

وقالت في مستهل كلمتها: تعود كأس العالم إلى هذه الأرض، إلى هذا الملعب، وبالتعاون مع كندا والولايات المتحدة نرحب بالعالم أجمع، بينما نستقبل أعلام الدول الـ48 المتأهلة إلى كأس العالم 2026. وأضافت الممثلة المولودة في ولاية فيراكروز، أن الشعب المكسيكي يشعر بفخر عميق لاستضافة المباراة الافتتاحية لهذا الحدث الرياضي العالمي، مؤكدة أن كرة القدم تظل لغة مشتركة تجمع الشعوب والثقافات المختلفة.

وإلى جانب حضورها المؤثر، خطفت النجمة البالغة من العمر 59 عاما الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأحمر، حيث ظهرت ببدلة رسمية الطابع، مؤلفة من جاكيت كلاسيكية وسروالا واسع الأرجل، وارتدت تحتها قميصا مزينا بنقشة الورود ووشاح ملون حول العنق من دار "غوتشي" الإيطالية. وعقب انتهاء كلمتها، جلست سلمى حايك في المقصورة الرئيسية للملعب إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.

وشهد الحفل مشاركة مجموعة من أبرز نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية، حيث قدمت شاكيرا عروضا موسيقية ضخمة أضفت أجواء احتفالية على انطلاق البطولة. وأقيم مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026، في الملعب الأسطوري "أزتيكا" في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، إيذانا بانطلاق العرس الكروي الأكبر في العالم





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كأس العالم 2026 مكسيكو سيتي سلمى حايك شاكيرا فيفا

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