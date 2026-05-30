سلطنة عمان تطلق حزمة استثمارات صناعية كبرى بعقود شراء مضمونة لتعزيز الاقتصاد الوطني

وزارة التجارة والصناعة العمانية تطرح فرصاً استثمارية في قطاعات متنوعة تشمل الإلكترونيات والمنسوجات والمعدات العسكرية، مع تقديم ضمانات شرائية لتقليل المخاطر وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.

أعلنت وزارة التجارة وال صناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان عن إطلاق حزمة استراتيجية وشاملة من الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي والإنتاجي في البلاد.

ما يميز هذه الحزمة هو تعزيزها بعقود مضمونة الشراء بنسبة محددة، وهي آلية تهدف في المقام الأول إلى جذب المستثمرين من داخل السلطنة ومن خارجها عبر تقليل المخاطر التشغيلية التي عادة ما تواجه المشاريع الناشئة. ووفقاً لما ورد في البيان الرسمي للوزارة، فإن هذه الخطوة تأتي لضمان وجود طلب مؤكد ومسبق على المنتجات التي ستوفرها هذه المشروعات حتى قبل أن تبدأ عمليات التشغيل الفعلي على أرض الواقع، مما يوفر شبكة أمان مالية وتشغيلية للمستثمر تزيد من جاذبية السوق العماني وتدفع باتجاه تدفق رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه الدولة نحو بناء مشروعات استثمارية تتسم بالجاهزية العالية، بحيث تكون مرتبطة بشكل مباشر باحتياجات السوق المحلية وسلاسل الإمداد الوطنية، الأمر الذي يسهم بشكل فعال في رفع كفاءة هذه المشاريع وتسريع دورة العائد على الاستثمار، وضمان استدامتها ونموها على المدى الطويل بما يتماشى مع الرؤى الاقتصادية المستقبلية للسلطنة. وقد أوضحت الوزارة أن آلية عقود الشراء المسبق تعتمد على وجود جهات حكومية أو خاصة ملتزمة بشراء جزء من مخرجات المشروع أو كاملها بناءً على اتفاقيات قانونية وفنية محددة مسبقاً.

هذه الآلية تمنح المستثمر وضوحاً تاماً فيما يتعلق بالتدفقات المالية المستقبلية المتوقعة، مما يسهل عليه عملية الحصول على التمويلات البنكية والقروض الاستثمارية، ويجعل المشروع أكثر قدرة على استقطاب الشراكات الاستراتيجية العالمية. وتستند هذه الحزمة من الفرص إلى دراسات فنية واقتصادية دقيقة للغاية، راعت حجم الطلب المحلي الحالي والمستقبلي، وبحثت في فرص التوسع للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع توفير نماذج تشغيلية واضحة وآليات تعاقدية تضمن استقرار المشروع وتنافسيته.

وتتنوع هذه الفرص لتشمل قطاعات صناعية وصحية وتقنية متعددة، مما يعكس رغبة السلطنة في تنويع قاعدتها الإنتاجية وعدم الاعتماد على قطاع واحد، بل بناء اقتصاد متنوع وقوي قادر على مواجهة التحديات العالمية. وبالنظر إلى التفاصيل النوعية لهذه الحزمة، نجد أنها تشمل مجموعة من المصانع الحيوية؛ حيث تم طرح مشروع لإنشاء مصنع لتصنيع الثلاجات المنزلية والتجارية والصناعية على مساحة تصل إلى عشرة آلاف متر مربع، بقيمة استثمارية تقدر بنحو 6.545 مليون ريال عماني.

كما تتضمن الحزمة مشروعاً لمصنع الأقمشة والمنسوجات بمساحة عشرة آلاف متر مربع وبتكلفة 4.608 مليون ريال عماني، وهو مشروع يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز التصنيع المحلي في مجال النسيج وتقليل الاعتماد المتزايد على الواردات الخارجية. وفي سياق دعم التحول الرقمي، طرحت الوزارة فرصة لإنشاء مصنع لأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها بقيمة استثمارية تبلغ 6.152 مليون ريال عماني وعلى مساحة عشرة آلاف متر مربع، لتلبية الطلب المتنامي على التقنيات الحديثة في المؤسسات والقطاع الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مشروع لمصنع الأدوات المكتبية والقرطاسية بقيمة 2.5 مليون ريال عماني على مساحة خمسة آلاف متر مربع لإنتاج مختلف المنتجات الورقية والمكتبية محلياً. ولم تغفل الحزمة القطاعات الثقيلة والأمنية، حيث شملت مشروعاً لإنشاء مصنع للإطارات بمختلف أنواعها للمركبات بقيمة استثمارية تصل إلى 6.545 مليون ريال عماني على مساحة عشرة آلاف متر مربع.

كما تم طرح مشروع نوعي لمصنع إكسسوارات الزي العسكري بقيمة 6 ملايين ريال عماني وعلى مساحة عشرة آلاف متر مربع، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى تلبية احتياجات القطاعات العسكرية والأمنية في السلطنة لضمان الاكتفاء الذاتي. وأخيراً، تضمنت الحزمة مشروع مصنع لأجهزة التكييف على مساحة عشرة آلاف متر مربع، يركز على إنتاج وحدات تكييف متطورة وموفرة للطاقة، وهو أمر حيوي جداً نظراً لطبيعة المناخ في المنطقة، مما يفتح آفاقاً واسعة للتصدير للأسواق المجاورة.

وفي هذا الصدد، أكد خالد بن حمد الخروصي، مدير عام ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه الفرص تمثل نموذجاً متطوراً في إدارة البيئة الاستثمارية، حيث يتم الانتقال من تقديم الفرص التقليدية التي تعتمد على المبادرة الفردية للمستثمر في البحث عن السوق، إلى تقديم فرص مرتبطة بطلب حقيقي ومؤكد، مما يرفع من مستوى الثقة المؤسسية ويمنح المستثمرين قدرة أكبر على التخطيط الاستراتيجي والتوسع المدروس في أعمالهم، وهو ما يصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني العماني من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي





