سلطان عمان يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويبحث معه تطورات المنطقة

التقى السلطان هيثم بن طارق بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مسقط، حيث بحثا الأوضاع الإقليمية وجهود الوساطة لإنهاء الصراع بين إيران وواشنطن وتل أبيب، مع التأكيد على أهمية الحوار والدبلوماسية.

استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان ، وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي في قصر البركة العامر بمحافظة مسقط، في لقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لتهدئة التوترات وإيجاد حلول سياسية مستدامة.

وقد جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على الحرب الدائرة بين واشنطن وتل أبيب من جهة وإيران من جهة أخرى، والمساعي الرامية إلى احتواء تداعيات هذه الحرب على شعوب المنطقة. وأعرب السلطان هيثم بن طارق عن تقديره للجهود الإيرانية في سبيل تحقيق الاستقرار الإقليمي، مؤكداً على أهمية الحوار والدبلوماسية كأدوات أساسية لمعالجة القضايا المعقدة وبناء الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية.

كما استمع السلطان إلى رؤية عراقجي حول سبل تعزيز الجهود الدبلوماسية، بما يضمن تحقيق تقدم ملموس نحو حلول سياسية تنهي الصراع وتؤسس لمستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للجميع. جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط في إطار جولة إقليمية تشمل أيضاً روسيا وباكستان، حيث كان قد وصل إلى إسلام آباد في وقت سابق، وكان من المتوقع أن يلتقي هناك المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمستشار جاريد كوشنر.

ومع ذلك، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأن عراقجي غادر إسلام آباد بعد لقاءات مع مسؤولين باكستانيين، بينما نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن الرئيس دونالد ترامب تأكيده أن ويتكوف وكوشنر لن يتوجها إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران. هذا التطور يثير تساؤلات حول مسار المفاوضات المحتملة والجهود المبذولة لإنهاء الصراع.

يذكر أن الرئيس ترامب كان قد أعلن في 21 أبريل/نيسان الحالي تمديد الهدنة مع إيران بناءً على طلب الوساطة الباكستانية، وذلك إلى حين تقديم طهران مقترحها بشأن المفاوضات، دون تحديد إطار زمني واضح لهذا الأمر. هذا التمديد يمثل فرصة جديدة لتهدئة الأوضاع وإعطاء الدبلوماسية فرصة لإثبات فعاليتها.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة التوتر في المنطقة، حيث كانت واشنطن وتل أبيب قد بدأتا حرباً على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي، والتي خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، قبل إعلان هدنة لمدة أسبوعين في 8 أبريل/نيسان، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات جوهرية بين الطرفين، مما يعيق تحقيق تقدم ملموس نحو حل دائم.

وفي هذا السياق، تؤكد سلطنة عمان على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل يراعي مصالح جميع الأطراف، ويضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وتشدد على ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، وتجنب التصعيد، والعمل على بناء الثقة المتبادلة. كما تدعو إلى إعطاء الأولوية لإنهاء معاناة المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم. إن سلطنة عمان، بتاريخها الطويل في الوساطة وحسن الجوار، على استعداد دائم لتقديم الدعم والمساعدة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتؤمن بأن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة





