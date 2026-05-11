سلطان المواش يزور مصانع منطقة جازان ويطلع على نمو القطاع الصناعي في المملكة

الوزير الأول للبلاد يزور عددًا من المصانع في منطقة جازان، ويطلع على العمليات التشغيلية والقدرات الإنتاجية في تلك المصانع، في إطار جهود الوزارة لتعزيز نمو القطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة.

الجزيرة – سلطان المواش زار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة عددًا من المنشآت الصناعية في منطقة جازان، ضمن جولة ميدانية تفقّدية، اطّلع خلالها على العمليات التشغيلية وال قدرات الإنتاجية في تلك المصانع، في إطار جهود الوزارة لتعزيز نمو القطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة.

وأكّد ابن سلمة أن منطقة جازان تمثل رافدًا أساسيًا لدعم التنمية الصناعية في المملكة، لما تمتلكه من موقع استراتيجي ومقومات لوجستية واستثمارية، إضافة إلى تنوع أنشطتها الصناعية، مشيرًا إلى أن المنشآت الصناعية في المنطقة تتمتع بقدرات إنتاجية نوعية تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتسهم في زيادة الصادرات السعودية غير النفطية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. واطّلع ابن سلمة خلال الزيارة على خطوط الإنتاج في المصانع، وأحدث تقنيات التصنيع التي تتبناها، واستمع إلى عرضٍ مفصل من مسؤولي المصانع حول خطط التوسع والتطوير، وأبرز المبادرات لرفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز المحتوى المحلي.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية المستمرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين؛ لمعالجة أي تحديات قد تواجه نمو وتوسّع مشروعاتهم، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي وتوسيع قاعدته الإنتاجية في كافة مناطق المملكة





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الوزير الأول للبلاد مصانع منطقة جازان عملات التشغيلية قدرات الإنتاجية نمو القطاع الصناعي مقومات لوجستية واستثمارية تنوع أنشطتها الصناعية خطوط الإنتاج تقنيات التصنيع مبادرات رفع الكفاءة التشغيلية تعزيز المحتوى المحلي

United States Latest News, United States Headlines